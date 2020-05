Direttamente dalla pista alla strada, con i nuovi caschi Airoh. I modelli in questione sono i nuovi GP 550 S e SPARK, ovvero due full-face che si propongono come come caschi top di gamma nei loro rispettivi segmenti.

L’elevato posizionamento deriva dall’impiego di materiali nobili e all’utilizzo di un concentrato di tecnologia all’avanguardia per la loro realizzazione. Entrambi i caschi sono infatti ideati nella Galleria del Vento, testati da piloti e tecnici Airoh e caratterizzati da alti standard di sicurezza e qualità, oltre che da un design innovativo. Gli obiettivi che in Airoh si sono proposti di raggiungere per i due nuovi modelli sono stati quello della leggerezza e dell’equilibrio, per un modello pensato per la pista e che ridefinisce il livello delle prestazioni anche su strada. Dall’altro la versatilità e il comfort per SPARK, studiato per tutte le tipologie di moto e scooter, per le andature urbane come per un uso intensivo. Il GP 550 S è stato dotato di due estrattori posteriori per migliorare i flussi aerodinamici interni di ultima generazione, con sistema A.E.F.R. (Airoh Emergency Fast Release) per la rimozione rapida dei guanciali in caso di emergenza. Il casco è quindi concepito per la velocità ed è disponibile in tre taglie di calotte differenti, realizzate in HPC (High Performance Composite), visiera racing 2D a sgancio rapido, un sistema di ventilazione ottimale a 8 prese d’aria, predisposizione per il montaggio del Tear-Off, lente Pinlock inclusa e Stop Wind, che limita la penetrazione del freddo dalla parte inferiore e riduce il rumore interno. Spark è invece è il nuovo integrale di Airoh in HRT (High Resistant Thermoplastic), che con le sue linee aerodinamiche e slanciate è adatto per ogni utilizzo su strada.

Sviluppato su due diverse misure di calotte esterne, è provvisto di Visiera Extra-Wide, Sun Screen Visor integrata e Bluetooth-Ready. Stop Wind e Pinlock completano la dotazione di un casco dalle caratteristiche da top di gamma. GP 550 S e SPARK sono disponibili rispettivamente in 11 e 13 varianti grafiche. I prezzi variano da 379,99 a 439,99 euro per GP 550 S e da 179,99 a 239,99 euro per Spark.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram