Debutto sfortunato per il suv elettrico U5 che la cinese Aiways aveva programmato per il Salone di Ginevra e che avrebbe dovuto essere svelato al Palexpo il 3 marzo nella versione definitiva per il mercato europeo. L’annullamento dell’evento potrà probabilmente creare qualche difficoltà nel trovare i partner che nei diversi mercati di debutto – Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svizzera – dovranno dal prossimo agosto supportare il lancio della nuova marca. Aiways proporrà U5 direttamente al cliente – con formule di leasing a breve e lungo termine – ma partner europei altamente qualificati forniranno assistenza post-vendita, dall’assistenza stradale alle riparazioni più complesse.

Alexander Klose, vice presidente esecutivo overseas presso Aiways, ha commentato: ”Il nostro modello di vendita migliorerà l’accesso al suv U5 completamente elettrico e faciliterà l’acquisto di un’auto online. Stiamo prendendo in considerazione diversi tipi di modelli di affitto e di acquisto, che vanno dall’abbonamento all’intestazione definitiva, ma sempre a partire dal leasing ”.

È in preparazione un nuovo sito web europeo dedicato Aiways che consentirà ai potenziali acquirenti di U5 di ricercare modelli, prenotare test drive, configurare veicoli e iscriversi a periodi di utilizzo adatti alle loro esigenze.

Affinché i consumatori possano interagire con i veicoli Aiways e realizzare test drive, la società sta creando ‘showroom’ in tutta Europa. La sua prima collaborazione sarà con Euronics in Germania, in collaborazione con la principale catena di negozi di elettronica per sviluppare il mercato in crescita dei BEV. Le due società hanno scelto posizioni chiave che saranno gestite da esperti di veicoli elettrici in grado di rispondere alle domande e fornire i più alti standard di servizio e massimizzare il potenziale delle vendite di veicoli elettrici nei mercati scelti.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram