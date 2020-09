Chi aveva in serbo di andare prima o poi a visitare il Museo de l’Aventure Peugeot di Sochaux, ne dovrà approfittare in questo autunno. Perché per tutto settembre e per tutto il mese di ottobre il biglietto di ingresso costerà solo 1 euro. Perché tanta magnanimità? Perché il 26 settembre la casa francese festeggerà 210 anni di storia. Era infatti lo stesso giorno del 1810 quando la società Peugeot Frères Aînés venne ufficialmente fondata grazie al conferimento in denaro annotato in un registro ancora visibile negli Archivi di Terre-Blanche (Doubs). “Per più di due secoli, la famiglia Peugeot è passata dalla rivoluzione della moda del XIX secolo a quello della mobilità, con biciclette ed automobili”, spiegano alla casamadre. “È un Marchio forgiato da creativi, ingegneri e designer, che da più di due secoli rivoluzionano le regole per ripensare gli standard della mobilità”.

Il Museo de l’Aventure è in sostanza il testimone principale di questi 200 anni di storia, e non a caso si trova proprio a Sochaux nello storico baluardo delle produzioni del marchio dal 1810 ad oggi. Fra l’altro questa potrebbe anche essere l’occasione giusta per scoprire la mostra “Electriques”, dedicata per l’appunto a tutti i veicoli elettrici realizzati del Leone dal 1941 al 2010, dalla VLV del 1941 alla concept car EX1 del 2010, compresa la 106 ELECTRIC del 1993. In mostra anche i furgoni elettrici con carrozzeria Janoir del 1926, e i prototipi basati sul modello 202 del 1940. Il Peugeot Adventure Museum è visitato mediamente da 60.000 visitatori all’anno (54.500 nel 2018, 55.777 nel 2019). Si sviluppa su una superficie espositiva di 7000 metri quadri sui quali il pubblico ha la possibilità di ammirare 130 veicoli, 50 cicli e motociclette 500 oggetti di vario genere fra cui anche radio e macchine da cucire. (f.p.)

