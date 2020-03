“Sono iniziati i lavori alla Galleria Giovanni XXIII nel tratto della canna sud in direzione Salaria/Stadio Olimpico. Abbiamo deciso di anticipare gli interventi previsti a luglio in un momento in cui è necessario stare a casa e il traffico in città è notevolmente diminuito per l’emergenza coronavirus”. Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Le imprese domenica notte – aggiunge – hanno delimitato l’area di cantiere e avviato le operazioni di sanificazione e pulizia dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità all’interno della galleria e, quindi, la sicurezza per le migliaia di persone che ogni giorno la percorreranno”.



