Arriva dal Paese del Sol Levante un Urus fake che altro non è che un banale suv Toyota Rav4. Era già successo in passato che costruttori clandestini dei più remoti angoli del mondo mettessero sul mercato false supercar Lamborghini, costruite replicando in vetrotresina le aggressive carrozzerie dei bolidi di Sant’Agata Bolognese, accoppiate con ‘banali’ meccaniche di potenza molto più contenuta. Ma la notizia della replica (anche se parziale) del supersuv Lambo e denominata XR51, arriva dal Giappone non solo alla luce del sole, ma addirittura promossa attraverso social e riviste specializzate. Autore di questa iniziativa è la Albermo, azienda di Takamatsu, capoluogo della prefettura di Kagawa, che ha realizzato per il Rav4 un kit per cambiare tutto il frontale del costo di 1.200 euro, a cui si possono aggiungere altri elementi personalizzanti (tra cui uno spoiler posteriore) per altri 815 euro.

