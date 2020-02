La storica collaborazione tra Alcantara e Bmw Italia ha dato nuovi frutti: a 20 anni dal lancio del ‘sav’ (sport activity vehicle) X5, debutta l’esclusiva serie Timeless Edition, prodotta in soli 50 esemplari, che sarà presentata al pubblico in occasione dell’Open Week End dell’8 e 9 febbraio presso le concessionarie italiane di Bmw.

Il modello X5, che più incarna il DNA della famiglia X, coniuga alla perfezione eleganza e geni da off road, con pedane laterali, sospensioni ad aria, differenziale M Sport, Integral Active Steering e quattro specifiche modalità di guida – xSand, xRocks, xGravel, xSnow – per adeguare i parametri del veicolo alle situazioni e ai gusti del pilota.

La scelta di Alcantara nella personalizzazione degli interni esalta le caratteristiche della ultima generazione di Bmw X5: il materiale, infatti, è raffinato ma nello stesso tempo è resistente, leggero, facile da pulire e consente una perfetta aderenza del corpo ai sedili durante la guida sportiva.

Alcantara di colore nero riveste i sedili anteriori e posteriori in versione ‘plain’ alternata a un esclusivo design forato con retro grigio che si sviluppa in verticale nella parte centrale. Il materiale riveste inoltre il padiglione, il bracciolo centrale anteriore, quello posteriore e i pannelli porta, il tutto impreziosito da impunture a contrasto che richiamano il colore della livrea esterna.

Per celebrare l’esclusività di questa Edition, il poggiatesta del passeggero è stato personalizzato con la scritta elettrosaldata ‘Powered by Alcantara’ e l’etichetta serigrafata ‘Timeless Edition 1/50’. Più che mai con questa serie limitata Bmw X5 sarà il partner ideale per ogni viaggio, unendo eleganza e praticità. Ogni esemplare sarà infatti dotato di una borsa da viaggio realizzata in Alcantara – e con lo stesso design degli interni – proponendo quindi una soluzione adatta a trasportare il necessario per un week end o per dedicarsi allo sport preferito.

Alcantara conferma così la sua vocazione trasversale, trovando sempre più frequentemente applicazione in settori diversi dall’automotive, come fashion, hi-tech, interior e arte. Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Marchio registrato e frutto di una tecnologia unica e proprietaria, Alcantara è un materiale sintetico altamente innovativo, che offre una combinazione di sensorialità, estetica e funzionalità senza paragoni.

Grazie a queste caratteristiche, unite ad un serio e certificato impegno in materia di sostenibilità, Alcantara esprime e definisce lo stile di vita contemporaneo, cioè lo scegliere ed usare prodotti per le attività quotidiane nel rispetto dell’ambiente. Dal 2009 Alcantara è certificata Carbon Neutral, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria attività (from cradle to grave). Per documentare il percorso dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige e pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità, certificato da BDO e consultabile anche attraverso il sito aziendale.

