”Assistendo al film ‘Nato il 4 luglio’, con Tom Cruise, vidi il protagonista rimanere senza gambe e mi chiesi cosa avrei fatto se fossi stato al suo posto. Pensai che probabilmente mi sarei tolto la vita. Invece da quanto ho avuto l’incidente l’idea non mi e’ mai passata per l’ anticamera del cervello”.

Così raccontava Alex Zanardi, il pilota emiliano rimasto coinvolto il 15 settembre 2001 nel tragico incidente del Lausitzring in cui perse entrambi gli arti inferiori, nel documentario sulla sua vita realizzato anni fa da Sky. Ripercorrendo le tappe fondamentali dalla sua vita, ricca piu’ di episodi tristi e difficili che non di gioie sportive, il pilota raccontava gli inizi della sua carriera (”la scomparsa di mia sorella a 14 anni in un incidente stradale spinse mio padre a comprarmi un go-kart per non mandarmi sul motorino”) ai primi successi in Formula 3000, arrivando fino ai grandi successi nelle gare in America, dopo essere passato attraverso gli anni bui dell’esperienza in Formula 1 dal ’91 al ’94. Zanardi rivela che ”il ritorno negli Usa dopo la nuova parentesi negativa alla Williams nel 2000 fu probabilmente un errore. Mi gettai in una nuova avventura pur sapendo di andare in una scuderia non competitiva”.

Il drammatico incidente sul circuito tedesco e’ rivissuto con serenita’: ”Mi risvegliai una settimana dopo. Mi mise al corrente di tutto mia moglie. Mi feci subito forza attraverso le parole del dottor Costa, il medico che mi ha seguito fin dal primo momento, che mi prospetto’ che tipo di vita avrei potuto riprendere ad avere. E poi fu fondamentale anche Niccolo’, mio figlio. Quando mi vide disse: ‘papa’, stai tranquillo, te l’aggiusto io!”’.

Quindi la difficile fase di riabilitazione presso il centro protesi di Vigoroso Budrio, vicino Bologna, in cui il pilota, dopo aver rivelato le iniziali difficolta’ a indossare le protesi (”ne ho versate di lacrime di dolore”), non si vergogna di mettersi a nudo, mostrando senza difficolta’ il proprio handicap. Anzi, trova la forza anche per riderci su quando spiega il funzionamento della gamba artificiale: ”E’ comoda, maneggevole, si puo’ anche girare, volendo sul piede ci si puo’ poggiare una tazza di caffe’…”.

Infine racconta il motivo del suo ritorno alle gare: ”In molti mi chiedono perche’ ho preso questa decisione. La realta’ e’ che io non ho mai smesso. Dopo aver trascorso due anni in rieducazione e’ stato naturale ricominciare a fare le stesse cose che ho sempre fatto nella vita. E correre rientra in una di queste”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram