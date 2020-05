Alexandra Ford English, figlia di Bill Ford (pronipote del fondatore e executive chairman del Gruppo di Dearborn) è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della startup statunitense Rivian, specializzata in veicoli elettrici ed in cui la Casa dell’Ovale Blu ha investito 500 milioni di dollari lo scorso anno. La trentaduenne Ford English è l’attuale direttore corporate strategy di Ford Motor Company e vanta una preparazione di spicco, essendosi laureata alla Stanford University e avendo ottenuto un master in business administration alla Harvard Business School. Va a sostituire in Rivian il precedente rappresentante di Ford, il ‘veterano’ Joe Hinrichs che è andato in pensione a febbraio. “Con la sua esperienza nella mobilità e nei sistemi di guida autonoma – ha dichiarato Jim Hackett CEO di Ford – Alexandra porterà una prospettiva unica nel consiglio di amministrazione di Rivian”.

