Un video emozionale. Una campagna di spot con Kimi Raikkonen che fa ‘scappare’ con lo sguardo e con la sua Alfa un potenziale sfidante nello scatto a semaforo verde. Una conferenza virtuale realizzata con grande professionalità. E perfino il sound dello scarico sportivo da ascoltare in 8D con le cuffie. Per il lancio della Giulia e dello Stelvio in versione Quadrifoglio 2020 Afa Romeo ha fatto tutto ciò che il momento e i decreti permettevano, senza però poter puntare su quella che è la prima motivazione di acquisto di un modello del Biscione: l’emozione di guida. Ma l’azienda, lo ha detto anche il nuovo responsabile di Alfa Romeo per l’EMEA Arnaud Leclerc, è pronta per poter incontrare il mondo dei clienti e degli appassionati e per farli salire al volante dei due nuovi gioielli del made in Italy. Una situazione che è stata ben spiegata da Sergio Munaò, head of brand marketing communication Alfa Romeo: ”L’auto cambierà percezione – ha detto nella videoconferenza – sarà considerata ancora di più un mezzo sicuro per spostarsi, sicuramente, ma anche ciò che ci permetterà di tornare a muoverci protetti e nel rispetto di quella che oggi si chiama social distance, uno spazio individuale e familiare per la mobilità. Quindi meglio che sia anche bella, funzionale e confortevole come le nostre vetture. E alla fine credo che il consumatore sia alla ricerca di qualcosa per cui sognare ma anche di qualcosa di autentico. Alfa Romeo è portavoce di autenticità delle cose belle ma anche soprattutto fatte bene”.

Con le due nuove Quadrifoglio – dotate del 2.9 V6 biturbo da 510 Cv – Alfa Romeo dimostra ancora una volta il coraggio e la forza di andare sempre oltre, in una tensione al miglioramento costante che dura da 110 anni. Massima espressione del patrimonio tecnico del marchio, si rinnovano con nuovo touchscreen con interfaccia ridisegnata per ospitare schermate dedicate che consentono di visualizzare in tempo reale lo stato della vettura come temperature dei principali organi meccanici, distribuzione di coppia, pressione dei turbo e potenza utilizzata in tempo reale, oltre a cronometri digitali per misurare le prestazioni di accelerazione e velocità massima. Ma anche con un nuovo volante, con nuovi Adas che permettono una guida autonoma di livello 2 e con nuovi dettagli specifici su esterni ed interni, che comprendono anche rivestimenti in Alcantara, sedili sportivi Sparco e cinture di sicurezza in rosso e verde oltre che in nero.

Anche a motore spento, i rinnovati modelli Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono la vetrina dell’eccellenza Alfa Romeo ed esprimono ancor di più performance, DNA vincente e stile inconfondibilmente italiano. All’interno spicca l’inedito design della consolle centrale che migliora anche la fruibilità dello spazio. Oltre al volante, sono nuovi anche la leva del cambio rivestita in pelle e i sedili sportivi (regolabili elettricamente) ad alto contenimento in pelle traforata. Per quanto riguarda le novità sugli esterni spicca la bellissima gamma di colori Oldtimer che comprende il Rosso 6C Villa d’Este e l Ocra GT Junior (ordinabili su tutta la gamma Giulia e Stelvio) e il verde Montreal che è specifico delle nuove versioni sportive. Giulia e Stelvio Quadrifoglio adottano anche gruppi ottici posteriori a Led con lente brunita e una finitura nero lucido per i tre elementi della mascherina e per i badge posteriori. In coda, se richiesti come opzione, si notano anche i quattro tubi di scarico in carbonio del nuovo sistema Akrapovi, sempre dual mode. Altra novità estetica sono i cerchi da 21 pollici dedicati alla versione Quadrifoglio del suv Stelvio. Ai numerosi sistemi finalizzati al piacere di guida, come le sospensioni attive, il selettore AlfaDNA Pro con modalità RACE, l’Active Aero splitter (su Giulia) e l’unità di controllo Chassis Domain Control, si aggiungono ora i nuovi sistemi Adas (Advanced Driver Assistance Systems) sviluppati con Bosch e tali da offrire un livello 2 di guida autonoma. Lasciando intatto il piacere di sedersi al volante, questi Adas intervengono soltanto per garantire la massima sicurezza ed aumentano il confort nel traffico intenso e nei viaggi più lunghi. Si tratta del Lane Keeping Assist, dell’Active Blind Spot Assis, dell’Active Cruise Control, del Traffic Sign Recognition e Intelligent Speed Control e degli utilissimi Traffic Jam Assist e Highway Assist che ‘supervisionano’ anche la guida laterale, mantenendo la vettura al centro della corsia in condizioni di traffico intenso o in autostrada. Molto importante anche il contributo del Driver Attention Assist che monitora la sonnolenza del conducente – semmai possa accadere a bordo di una Quadrifoglio – e lo avvisa in caso di necessità.

