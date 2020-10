ROMA. Un orologio per celebrare i 110 anni di Alfa Romeo. Lo ha realizzato Eberhard & co, storica casa svizzera fondata nel 1887, che coglie l’occasione per rafforzare il legame con la casa automobilistica dopo il successo ottenuto appena l’anno scorso con un altro modello, dedicato alla Quadrifoglio Verde. Il nuovo cronografo 110° Anniversario – di cui sono disponibili solo 110 esemplari – ha la cassa in acciaio di 42 mm all’interno della quale è alloggiato il movimento cronografico automatico ed i tre contatori. Il dispositivo di azzeramento con pulsante coassiale è posto sulla corona alle ore 3. Impermeabile a 30 metri, presenta fondo serrato da 6 viti con vetro zaffiro piatto, personalizzato con incisioni e logo Alfa Romeo. La scala tachimetrica abbraccia il quadrante argenté, ispirato al mondo automobilistico, dove è inciso a rilievo il nuovo logo celebrativo di Alfa Romeo per dare ancora più risalto a un nuovo traguardo della sua storia. È disponibile con cinturino in tessuto gommato grigio. “Siamo orgogliosi di poter rafforzare il legame con Alfa Romeo realizzando un orologio dedicato al 110° Anniversario, dopo il successo del cronografo “Quadrifoglio Verde””, dichiara Mario Peserico, Amministratore Delegato di Eberhard Italia. “Un’altra occasione perfetta per celebrare l’affinità che ritroviamo con la casa del Biscione, a partire da un comune obiettivo di ricerca e sviluppo tecnico e tecnologico sul prodotto, senza dimenticare un forte richiamo al passato. Una partnership che nasce da caratteristiche di entrambi i marchi, quali la costante innovazione, la cura di ogni dettaglio e le scelte di stile, che si rispecchiano in modelli dalle linee pure, perfetto mix tra anima sportiva e ricercatezza estetica”.

