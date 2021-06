Jean-Philippe Imparato, Chief Executive Officer di Alfa Romeo da gennaio 2021, si è detto “felice di poter affrontare le prossime sfide di Alfa Romeo con un innovatore come Alejandro Mesonero-Romanos. Una collaborazione che porterà il marchio al successo.”

Ora si dedicherà al rinnovamento di Alfa Romeo guidando il processo di modernizzazione ed elettrificazione di questo iconico marchio, che nei suoi 110 anni di storia ha collezionato vittorie sportive leggendarie. Jean-Pierre Ploué ha dichiarato: ‘’L’arrivo di Alejandro è una grande opportunità per Alfa Romeo. Alejandro Mesonero-Romanos ama le auto e ha fatto un lavoro eccellente con Cupra. Io e il Design team siamo impazienti di lavorare con lui.”

ROMA – L’Alfa Romeo punta sul design. A guidare lo sviluppo dei futuri modelli sarà, dal primo luglio, Alejandro Mesonero-Romanos che metterà la propria competenza internazionale al servizio del Gruppo Stellantis, dopo le esperienze maturate in Spagna, Corea e Francia. Riporterà a Jean-Pierre Ploué, Chief Design Officer di Stellantis. Mesonero-Romanos è autore del design di Seat/Cupra, e il suo stile deciso ne ha promosso la rinascita. I modelli Cupra Tavascan e Formentor, la quarta generazione di Seat Leon, la quinta generazione di Ibiza e il lavoro su Arona dimostrano quanto le sue idee innovative possano stimolare e far crescere l’attrattività di un brand.

