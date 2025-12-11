Un livello di sicurezza completo con numerosi sistemi di assistenza standard garantisce un’eccellente valutazione. I risultati dell’Euro Ncap del 2025 confermano gli elevati standard di sicurezza della Casa di Wolfsburg nei modelli di tutti i segmenti

Con la nuova T-Roc, un altro modello Volkswagen ha raggiunto la valutazione massima di cinque stelle nei test Euro Ncap. Il punteggio complessivo eccellente è la prova dell’approccio alla sicurezza olistico del Suv compatto, che soddisfa appieno l’attuale procedura di test, particolarmente impegnativa.

La nuova T-Roc si colloca quindi tra i migliori veicoli della sua categoria. Euro Ncap (European New Car Assessment Programme, Programma Europeo di Valutazione delle Auto Nuove) ha annunciato ieri mattina i risultati più recenti dei suoi test sulla sicurezza.

La vettura ha ottenuto punteggi elevati nei test condotti dal rinomato istituto europeo per la protezione dei consumatori. Questi includono la protezione degli occupanti adulti, la protezione dei bambini e la protezione degli utenti vulnerabili della strada, oltre alla protezione dei pedoni. Inoltre, il team di test Euro Ncap pone grande enfasi sulla prevenzione degli incidenti. Anche in questo ambito, il nuovo Suv compatto Volkswagen, dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida e frenata d’emergenza di serie anche nella versione base, ha ottenuto ottimi voti dalla commissione di test.

Lo scorso maggio, la Volkswagen Tayron aveva già ricevuto la prestigiosa valutazione di cinque stelle. Inoltre, le rivalutazioni Euro NCAP 2025 di Golf, ID.3 e ID.4 confermano che anche questi modelli Volkswagen continuano a soddisfare i criteri per le cinque stelle grazie ai miglioramenti continui. Tutti i premi dimostrano ancora una volta che Volkswagen è all’altezza della sua promessa “safety4all”: l’azienda implementa sistemi di assistenza ad alta tecnologia non solo nei modelli premium, ma soprattutto nei modelli ad alto volume, migliorando così ulteriormente il comfort e la sicurezza della mobilità individuale.

Sistemi di assistenza standard sulla nuova T-Roc

Frenata automatica in fase di svolta e supporto alle sterzate improvvise

Monitoraggio dell’attenzione del conducente e sistema di allerta del conducente

Funzione di mantenimento automatico per il freno di stazionamento elettronico

Assistenza alla partenza in salita

Sensori di distanza per il parcheggio (segnali di avviso per ostacoli davanti e dietro)

Controllo elettronico della stabilità

Controllo automatico degli anabbaglianti Light Assist

Cruise control adattivo e predittivo

Assistenza al traffico trasversale anteriore

Frenata d’emergenza autonoma Front Assist con monitoraggio di pedoni e ciclisti

Assistente al parcheggio automatico Park Assist Plus (standard per Style e RLine)

Telecamera posteriore Rear-view

Sistema di mantenimento corsia Lane Assist

Sistema di assistenza al cambio corsia, Side Assist con allerta traffico posteriore e sistema di allerta in uscita

Visualizzazione dinamica dei segnali stradali

Sistemi di assistenza optional per la T-Roc

Parking Pack con: – V2X – Funzione Memory per Park Assist Plus – Park Assist Pro con controllo da remoto

Tech Pack con: – Travel Assist, inclusi Lane Assist ed Emergency Assist – Sistema di protezione proattiva degli occupanti – Area View, inclusa telecamera Rear-view – Head-up display sul parabrezza

Una bestseller migliorata in tutti gli aspetti

La prima T-Roc è stata lanciata nel 2017 ed è diventata il SUV Volkswagen di maggior successo al mondo dopo la Tiguan. L’inedita seconda generazione è stata migliorata in ogni aspetto. Con motori ibridi completamente nuovi, interni di altissima qualità che includono infotainment, plancia e sistemi operativi di nuova generazione, più spazio negli interni e nel vano bagagli, e sistemi di assistenza al livello delle categorie di veicoli superiori, la T-Roc ha compiuto un grande passo avanti. In linea con tutto questo è il nuovo design, pulito e carismatico.

Euro Ncap – il punto di riferimento per la sicurezza

Euro Ncap è un’organizzazione europea indipendente che valuta il livello di sicurezza dei veicoli nuovi dal 1997. È supportata dai ministeri europei dei trasporti, dai club automobilistici e dalle associazioni assicurative, fornendo agli acquirenti di auto informazioni complete sulla sicurezza dei nuovi modelli. Le procedure di prova e i requisiti per i sistemi di assistenza standard e la sicurezza passiva sono aggiornati a intervalli regolari, circa ogni due anni.