ROMA – “C’è una grave mancanza di punti di ricarica” per le auto elettriche” lungo le reti stradali nella maggior parte degli Stati membri dell’Ue” e “in dieci Paesi non se ne trova nemmeno uno ogni 100 chilometri”. E’ quanto afferma l’Acea, l’Associazione europea dei produttori di automobili, che ha lanciato un allarme sull’effettiva capacità dei Paesi Ue di realizzare nei prossimi anni la transizione verso i veicoli a zero emissioni voluta dalla Commissione europea entro il 2035.

“I consumatori – ha ammonito il direttore generale Eric-Mark Huitema – non saranno in grado di passare ai veicoli a emissioni zero se non ci sono abbastanza stazioni di ricarica e rifornimento lungo le strade in cui guidano”. Secondo lo studio realizzato da Acea, i dieci Paesi Ue che non contano nemmeno una stazione di ricarica per auto elettriche ogni 100 chilometri di autostrade, strade statali, provinciali e comunali sono: Bulgaria (con in media 0,8 punti di ricarica ogni 100 km), Cipro (0,5), Repubblica Ceca (0,9), Estonia (0,7), Grecia (0,2), Ungheria (0,6), Lettonia (0,5), Lituania (0,2), Polonia (0,4) e Romania (0,5). Dall’altra parte della classifica ci sono i Paesi Bassi, con una media di 47,5 stazioni di ricarica elettrica ogni 100 chilometri di strada, seguiti da Lussemburgo (34,5), Germania (19,4), Portogallo (14,1) e Austria (6,1).

L’Italia si colloca nella fascia centrale della classifica Ue, con una media di 5,1 punti di ricarica ogni 100 chilometri di strada (circa uno ogni 20 km), nonostante la fetta di mercato dei veicoli elettrici sia ancora ferma a un modesto 4,3%.

Nel rapporto acea viene rilevato il contrasto tra la situazione dell’Olanda, il paese con più caricatori (47,5 per ogni 100 km di strada) – e della Polonia, otto volte più grande, ma un solo punto di ricarica ogni 250 km.

