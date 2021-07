ROMA – Occasione da non perdere per gli appassionati della musica rock della band degli U2 e per i collezionisti di auto appartenute alle star. Il popolare sito web britannico “Car & Classic”, leader in Europa nella vendita online di veicoli speciali e d’epoca, ha messo all’incanto una Mercedes-Benz 450 SEL del 1980, un tempo di proprietà del frontman degli U2, Bono Vox che l’acquistò per festeggiare il successo del primo album della band “Boy” per poi personalizzarla secondo i suoi gusti. In particolare la rockstar si fece installare a bordo un sistema audio mostruoso che era talmente potente che Bono, per sicurezza, teneva sempre un estintore in macchina.

L’impianto audio della specialista Alpine, ebbe all’epoca il costo stratosferico di 12.000 sterline (47.000 sterline al giorno d’oggi), ed era composto da diversi amplificatori e altoparlanti multipli montati in tutto l’abitacolo della vettura. La leggenda del rock inglese inoltre personalizzò gli interni con uno stravagante motivo pezzato in stile pelle di mucca. La colorita storia dell’auto prosegue nel 2000 quando Bono la mise all’asta (fu acquistata dalla Pepsi), per promuovere una raccolta di fondi per finanziare progetti di aiuto in Etiopia.

La Mercedes 450 SEL si presenta in discrete condizioni, è stata revisionata recentemente, sfoggia una livrea grigia, quattro pneumatici nuovi, motorino di avviamento e batteria nuovi. Il contachilometri dell’auto segna 163.000 miglia e dopo 41 anni di onorata e movimentata carriera necessita di alcuni interventi come la sostituzione dell’impianto di scarico e l’eliminazione di alcuni punti di corrosione nella parte inferiore e sui bordi del cofano.

“La Mercedes-Benz Classe S è nota per la sua estetica di lusso e questa particolare auto mantiene tutto ciò, ma se volete davvero catturare l’attenzione di tutti quelli che passano con i suoi interni personalizzati e il sistema audio, questa è l’auto per voi – ha sottolineato Chris Pollitt, responsabile di Car & Classic – E se questo non basta, il sistema audio stratosferico installato dall’unico e solo Bono farà sicuramente girare la testa. Questa non è solo una normale Mercedes classica degli anni Ottanta, questo è un pezzo di storia della musica rock moderna”.

Le offerte per questa originale Mercedes-Benz 450 SEL saranno accettate fino alle ore 17 del prossimo 25 luglio mentre la stima degli esperti si aggira intorno alle 15.000 sterline. (m.r.)