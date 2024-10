Il 2024 è l’anno della svolta per Alpine, impegnata nello sviluppo della sua strategia e dell’ambizioso piano prodotto. Con il lancio di A290, il brand transalpino entra in una nuova era, quella della sportività elettrica in stile Alpine, sempre nel rispetto dei tre pilastri della Marca: prestazioni, agilità e leggerezza, oltre ad un know-how tutto francese.

Nata nel mondo delle gare automobilistiche, quella di Alpine è una vera a propria success story. Il suo design iconico è pura espressione di sensazioni uniche. All’avanguardia dell’innovazione e del motorsport, Alpine sviluppa la sua immagine sportiva dalla progettazione delle auto di serie fino alla Formula 1.

Sulla scia del successo dello scorso anno a Bologna Fiere, Alpine Italia è presente all’immancabile evento per tutti gli appassionati, in programma nel capoluogo emiliano fino al 27 ottobre.

Auto Moto d’Epoca: in pieno svolgimento a Bologna Fiere

Auto Moto d’Epoca è il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa e rappresenta da anni l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori che possono immergersi nel passato e toccare con mano il presente e il futuro del mondo dell’auto. Un evento transgenerazionale, in grado di emozionare uomini, donne, giovani, appassionati o semplici curiosi.

Lo stand Alpine (Padiglione 22, stand B12) invita ad un viaggio tra passato e presente del brand, attraverso una Berlinette A110 1600SI, esposta grazie alla collaborazione con il C.R.A.G.I. (Club Renault Alpine Gordini Italia), che da oltre 34 anni è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati della Marca Alpine, e l’attuale A110 S.

Alpine A 110 1600 SI

L’esemplare è il 16° della serie ed è uscito dalla fabbrica Alpine di Dieppe, in Francia, il 27 aprile 1973. Blu Alpine metallizzato era il suo colore originale che è stato riprodotto nel lavoro di restauro.

La versione 1600 VD differisce dalla precedente 1600 VB, più conosciuta come 1600 S, principalmente per l’adozione di una sospensione posteriore derivata dalla A310 con trapezi sovrapposti e registrabili.

Le 1600 VD vennero prodotte nella versione SC a carburatori esclusivamente per il mercato francese, mentre tutte quelle destinate all’esportazione furono nella versione SI iniezione.

Alpine A290, la sportiva compatta dell’era elettrica

Alpine Italia espone al Salone bolognese la sua neonata city car 100% elettrica, A290. A290 racchiude in una carrozzeria da city car sportiva le piacevoli sensazioni che si provano al volante di A110.

Sviluppata in perfetta continuità con il DNA di Alpine, A290 è compatta, agile ed in grado di offrire ottime prestazioni facilmente fruibili, garantendo tutto il comfort nella guida quotidiana.

A290 con un design accattivante, caratteristiche tecniche di prim’ordine, connettività super completa e tante possibilità di personalizzazione della guida. Una vera Alpine: un’auto di nuova generazione progettata per vivere nell’era elettrica. È stata concepita per conquistare una nuova clientela, di uomini e donne, in parte orientata alle prestazioni e in parte più interessata allo stile.

Prodotta nello stabilimento di Douai nell’Alta Francia

E’ prodotta nello stabilimento di Douai, presso il Centro ElectriCity. Ha un motore elettrico a sua volta realizzato in Francia, nella Megafactory di Cléon, mentre la batteria sarà prodotta in Francia dall’estate 2025.

La vettura è ordinabile in Italia da luglio scorso, con quattro livelli di allestimento: GT, GT Premium, GT Performance e GTS.