Dal 2021 le etichette dei pneumatici per autoveicoli e autocarri dovranno specificare l’efficienza nei consumi di carburante, l’aderenza sul bagnato e il rumore di rotolamento. E’ l’effetto delle nuove norme Ue approvate dall’Europarlamento. Così, si legge in una nota dell’Eurocamera “potrebbero essere risparmiate 10 milioni di tonnellate di emissioni di CO2” con un “potenziale aumento del fatturato nel settore di 9 miliardi di euro”. In futuro alle etichette verranno aggiunte delle informazioni su chilometraggio, abrasione, pneumatici rigenerati e l’aderenza su neve e ghiaccio. Una volta approvate in via formale dal Consiglio le nuove regole si applicheranno dal 1° maggio 2021.

