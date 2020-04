Un futuro completamente elettrico per AMG, il brand prestazionale di Mercedes, non è attualmente nei programmi del Gruppo Daimler, che punta piuttosto su una elettrificazione che esalta le innate qualità dei motori benzina di Affalterbach. Pierre-Louis Wanin, tirocinante che ha lavorato fra il 2014 e il 2015 al centro design della Stella a Tre Punte, ora diplomato all’Institute Superieur du Design di Valenciennes in Francia, ha invece cercato di bruciare le tappe ed ha immaginato una gamma di 3 modelli EVision ad altissime prestazioni che, in una ipotesi di lancio nel 2030, potrebbe rappresentare l’offerta 100% elettrica di AMG.

Wanin ha iniziato a lavorare sullo studio EVision nel settembre 2019 e lo ha completato due mesi fa. febbraio, realizzando due ipotesi di hypercar elettriche da strada e un possibile modello da corsa – immaginato secondo le probabili caratteristiche della categoria che dovrebbe sostituire le attuali LMP1 per gareggiare a Le Mans – e derivato da una di queste supercar. L’approccio stilistico – e questo è un elemento a favore di Wanin – non cerca inutili preziosismi in chiave ‘alte prestazioni’ ma si rifà piuttosto nella sua semplicità e purezza di linee ad un dei modelli più iconici nel passato di Mercedes, cioè la C111 del 1969. Sono una doverosa concessione al futuro, invece, i molti display presenti all’interno e all’esterno, tra cui uno che visualizza in coda – tra le altre cose – anche le immagini che provengono dalla telecamera anteriore, in modo che nelle situazioni di guida più complesse possa essere mostrato a chi segue ciò che accade sulla strada davanti alla EVsion.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram