L’attuale Ceo di Aston Martin, Andy Palmer, starebbe per ufficializzare le sue dimissioni. Lo riportano vari media, tra cui il Financial Times e Automotive News Europe.

Questa uscita farebbe parte di un ‘cambio di gestione’ collegato al nuovo assetto societario che ha portato al nuovo controllo dell’azienda da parte del miliardario canadese Lawrence Stroll. Secondo le stesse fonti la posizione di Palmer – che era entrato in Aston Martin nel 2014 dopo aver lavorato per 25 anni in Nissan – dovrebbe essere presa da Tobias Moers, attuale Ceo di Mercedes-AMG.

