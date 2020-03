Il designer britannico Guy Colborne, con esperienze in Opel Vauxhall, Bmw e Daewoo, ci aveva già provato con la barchetta ad alte prestazioni Elemental Motors RP1. Ora, con la collaborazione tecnica della stessa azienda, presenta l’hypercar elettrica Apex AP-0, che punta secondo quanto dichiarato dall’azienda, non solo a rivaleggiare con modelli tecnicamente comparabili (dispone di 650 Cv) come la Lotus Evija, ma anche con bolidi ben più potenti e costosi – come le varie Pininfarina Battista, Rimac C_Two e Dendrobium D-1 – grazie ad un rapporto peso/potenza da primato visto che la AP-0 pesa in ordine di marcia 1.200 kg contro gli oltre 1.900 della Rimac.

Prevista per entrare in produzione alla fine del 2022, la Apex AP-0 ha una linea ricca di personalità soprattutto nella parte posteriore dove la grande pinna centrale e due alettoni verticali riprendono concetti aerodinamici tipici delle vetture di Le Mans, creando con i gruppi otto una originalissima identità luminosa. La costruzione prevede una monoscocca in carbonio, sospensioni push-rod come nelle Formula Uno e un sistema automatico che gestisce l’assetto, davvero basso (9 cm da terra) quando le velocità diventano elevate. Apex dichiara un’accelerazione 0-100 in 2,3 secondi e una velocità massima di 305 km/h, il tutto con un prezzo che parte da 150mila sterline, tasse escluse (208mila euro).

