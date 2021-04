ROMA – Dopo l’avvio “casalingo” dello scorso dicembre del progetto per l’istallazione delle colonnine per i veicoli elettrici nella Capitale, l’Acea è pronta all’estensione del business dei servizi di ricarica su tutto il territorio nazionale. Un’espansione resa possibile dal lancio dell’app “Acea e-mobility” che permette la ricarica dei veicoli elettrici su oltre diecimila punti abilitati in Italia, grazie agli accordi di interoperabilità avviati con altri operatori del comparto. Un’applicazione per dispositivi mobili facile e intuitiva, sviluppata ad hoc per offrire ai clienti un strumento con cui gestire di tutte le fasi del servizio di ricarica: dalla localizzazione delle colonnine attive disponibili, alla prenotazione (gratuita fino al prossimo 31 dicembre), alla ricarica del proprio veicolo elettrico o plug-in, fino al monitoraggio dello stato di avanzamento della ricarica e alla gestione dei pagamenti (carte di credito-debito, carte prepagate o Apple Pay). A disposizione ci sarà anche la l’Acea e-mobility card per usufruire di altri servizi annessi e la possibilità di richiedere ad Acea Energia tre diversi modelli di wallbox per la ricarica dei veicoli presso la propria abitazione.

“L’ingresso nel business dei servizi di ricarica dedicati alla mobilità elettrica – ha sottolineato Giuseppe Gola, amministratore delegato del gruppo Acea – è un importante passo che l’azienda sta compiendo per diventare uno dei principali player per l’e-mobility non solo a Roma, ma su tutto il territorio nazionale. Uno degli obiettivi del nostro piano industriale, infatti, è lo sviluppo di una services-based company pensata per rafforzare la relazione con il cliente e allo stesso tempo valorizzare i brand del gruppo Acea. La focalizzazione sulla mobilità elettrica, anche con l’attivazione di servizi ad alto valore aggiunto per il cittadino, è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica favorendo lo sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare all’interno dei grandi centri urbani, dove è più forte l’impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e con i valori del Gruppo”. Da segnalare infine che il lancio dei nuovi servizi sarà accompagnato da una campagna di comunicazione dal forte impatto visivo realizzata dall’agenzia Dlv Bbdo che proseguirà fino a maggio all’insegna del claim “La mobilità elettrica fa un salto in avanti”. (m.r.)