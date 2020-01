Torna anche quest’anno la grande festa di Aprilia al Mugello. Dopo il successo registrato nel 2019, Aprilia All Stars riparte, chiamando nuovamente a raccolta tutti gli appassionati, per la seconda edizione della giornata marchiata Aprilia, gratuita e aperta a tutti i motociclisti.

L’appuntamento è per sabato 9 maggio nel tempio del motociclismo mondiale. Obiettivo della giornata, festeggiare uno dei marchi più vincenti del motociclismo, la sua storia, le sue moto, i suoi campioni di oggi e di ieri. Tra loro, i piloti del team Aprilia MotoGP e i prototipi Aprilia RS-GP al via della classe regina del Motomondiale. Protagonista assoluto sarà però il pubblico, che verrà coinvolto nel paddock del Mugello in una eccezionale serie di attività: musica, incontri con i piloti, esposizione della gamma Aprilia, una speciale area dedicata agli eSports e allo shopping di abbigliamento e merchandising targato Aprilia e Aprilia Racing, aree food e tanto altro. Presentata recentemente da Max Biaggi e da DJ Ringo al numeroso pubblico del Motor Bike Expo di Verona, l’edizione 2020 di Aprilia All Stars si preannuncia ancora più ricca, dedicata a tutti i motociclisti, ma in particolare ai giovani.

Sarà proprio al Mugello, il 9 maggio, che l’attesissima Aprilia RS 660, la nuova sportiva di Noale che si rivolge a una nuova generazione di motociclisti, potrà infatti essere ammirata per la prima volta in azione. Ma non è tutto: nell’ottica di uno sguardo orientato sempre di più al futuro, nella stessa giornata scenderanno in pista anche i giovanissimi piloti iscritti al Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production, il nuovo monomarca che fa rinascere la Scuola dei Campioni Aprilia. Un test unico nel suo genere, nel quale i giovani piloti muoveranno i primi passi in sella alle Aprilia RS 250 SP seguiti da tecnici federali e piloti ‘coach’ messi a disposizione da Aprilia Racing.

