ROMA – E’ candidata a diventare il nuovo divertimento dell’estate. Si chiama Exost Mini Aquajet, la nuova auto radiocomandata destinata a fare la felicità di grandi e piccini appassionati di questo genere di giocattoli. La nuova macchinina, distribuita in esclusiva in Italia da Rocco Giocattoli, storica azienda del settore, si distingue per le sue capacità anfibie che gli permettono di passare in un attimo dalla terra all’acqua. La Exost Mini Aquajet, pur essendo un semplice giocattolo, è realizzata con particolare cura dei dettagli: assetto rialzato e aerodinamico, quattro ruote motrici e turbine per navigare sull’acqua, caratteristiche che gli permettono di affrontare ogni tipo di terreno e trasformarsi, con la pressione di un solo pulsante, in mezzo anfibio.

Il radiocomando ergonomico, che lavora su una frequenza 2.4 Ghz, permette una guida facile e intuitiva, assicurando al giocatore il pieno controllo della vettura. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzare contemporaneamente fino a dieci macchine Exost Mini Aquajet nello stesso luogo, senza che vadano in conflitto le une con le altre. Una particolarità che non mancherà così di stimolare la voglia di sfidare gli amici su percorsi ibridi che lasciano spazio alla fantasia, con strada, sterrato e specchi d’acqua.

Insomma, il divertimento con la nuova Exost Mini Aquajet, già disponibile online e nei migliori negozi di giocattoli, sembra essere assicurato anche per un prezzo al pubblico abbordabile (batterie veicolo e radiocomando non incluse, per incentivare l’utilizzo di quelle ricaricabili) che è di 54,99 euro.