ROMA – Si chiama MY Renewable Diesel, è prodotto dalla finlandese Neste ed è il biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili al 100% che potrebbe segnare il ritorno dei modelli alimentati a gasolio in tutti i mercati in cui l’attenzione ai temi ambientali è massima. Per i loro bassi consumi i propulsori diesel emettono una quantità di CO2 estremamente ridotta e nel bilancio globale dell’impronta di carbonio possono essere addirittura più convenienti – per chilometraggi che dipendono dalla qualità dell’energia elettrica – anche rispetto alle auto a batteria.

Ma utilizzando il Neste MY Renewable Diesel – che a differenza del prodotto di origine fossile non contiene aromatici o impurità – la combustione avviene con la massima efficienza. Inoltre l’alto numero di cetano mantiene il motore più pulito rispetto al biodiesel tradizionale (FAME) ed è la ragione per cui statisticamente, le flotte che utilizzano Neste MY Renewable Diesel, richiedono una minore manutenzione.

Neste MY Renewable Diesel è adatto per condizioni climatiche molto fredde (fino a -34 ° C). Le sue prestazioni a freddo sono migliori di quelle del diesel fossile, anche in questo caso perché l’elevato numero di cetano offre una migliore risposta all’avviamento e all’acceleratore. Valutando l’intero ciclo produttivo e d’impiego di Neste MY Renewable Diesel, gli utenti possono ridurre le emissioni di gas serra fino al 90% rispetto al gasolio di origine fossile.

Ora Neste, che attraverso le raffinerie di Rotterdam e Singapore, è il più grande produttore mondiale di biogasolio ottenuto solo da fonti rinnovabili, allarga la sua rete distributiva aggiungendo altri 100 punti di vendita nei Paesi Bassi utilizzando gli impianti dei partner Future Fuels Wholesale BV, EG Retail (Netherlands) BV, GP Groot Brandstoffen en Oliehandel BV e Tamoil Nederland BV.

Neste è attiva nei Paesi Bassi dal 2011, quando la raffineria di Rotterdam per prodotti rinnovabili ha iniziato le sue operazioni. L’anno scorso, Neste ha aperto un nuovo ufficio a Hoofddorp, appena fuori Amsterdam, che funge da hub globale per il crescente business dei carburanti rinnovabili per l’aviazione. Oltre ai Paesi Bassi, Neste MY Renewable Diesel in vendita in Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania e negli Stati Uniti in California e Oregon. Neste MY Renewable Diesel ha la stessa composizione chimica del comune gasolio e ciò significa che è un sostituto immediato del gasolio fossile.

Il carburante può essere miscelato in qualsiasi rapporto con diesel fossile o utilizzato puro (concentrazione del 100%). Completamente compatibile con tutti i motori diesel e l’infrastruttura di distribuzione del carburante – dalla raffineria alle stazioni di servizio e agli utenti finali – sfrutta per la raffinazione la tecnologia proprietaria NexBTL che è un’innovazione sviluppata e brevettata da Neste.Fonte www.repubblica.it

