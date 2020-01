Rinnovato il direttivo di AsConAuto (Associazione Consorzi Concessionari Auto), Fabrizio Guidi confermato presidente.

“Il numero di nuovi Consorzi affiliati alla nostra rete – afferma Guidi – è in crescita costante, grazie alla continua attività nel dare vita a iniziative originali, strumenti innovativi e servizi nuovi. La nostra costante ricerca tende anche a ottimizzare le risorse esistenti presso ogni concessionaria per migliorarne i processi e aumentarne la marginalità. La constatazione delle potenzialità esistenti – prosegue il presidente di AsConAuto – ha orientato le scelte del board associativo a creare nuove relazioni, costruire alleanze inedite e dare il via a nuove iniziative. Un progetto che richiede sempre maggiori energie ma che si è dimostrato, nel tempo, capace di offrire un supporto concreto agli autoriparatori affiliati e ai nostri colleghi concessionari.

Anche nel rapporto con i partner, abbiamo saputo generare un percorso all’insegna della innovazione ottenendo risultati economici di rilievo malgrado le persistenti criticità del nostro comparto. Il processo innescato nella nostra rete è in grado di attivare una maggiore competitività in un mercato globale che si caratterizza per la progressiva contrazione dei margini e il costante aumento della concorrenza. I risultati positivi ottenuti finora sono frutto di un continuativo e dialettico lavoro del nostro direttivo. Il nostro non è un lavoro semplice perché ognuno deve fare i conti anche con gli impegni verso la propria azienda, ma il confronto è davvero molto stimolante e le idee si perfezionano nel nostro dibattito interno. Nel primo incontro dell’anno abbiamo ridefinito ruoli, competenze e collaborazioni per fare fronte alle nuove sfide del secondo decennio che si apre in una riconfermata volontà di fare sistema e di creare innovazione. La nostra strada – conclude Guidi – resta ricca di ostacoli ma il percorso avviato e i successi ottenuti ci confortano nel nostro lavoro quotidiano e ci danno slancio nel proseguire con fiducia nel futuro del nostro progetto”.

Il rinnovato direttivo di AsConAuto è così articolato:

– Presidente: Fabrizio Guidi

– Presidente DOC TO-LI

– Vicepresidente vicario: Roberto Scarabel

– Presidente DOC Padova-Castelfranco Veneto

– Vicepresidente con delega ai rapporti internazionali: Rinaldo Rinaudo-Presidente GRO

Consiglieri:

– Davide Pezzo-Presidente DOC MN-VR-VI

– Dario Campagna-Presidente UCAV Ricambi

– Dario Soncina-Presidente DOC BS-BG

– Giovanni Leone-Presidente CDRT

– Massimo Milanese-Presidente ROE

– Giovanni Rigoldi-Presidente MIRO

– Fabrizio Ricci-Presidente CEDRO

– Marco Bonsi-Amministratore SINCRO

