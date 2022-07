Torna ASI AutoShow, la principale manifestazione dell’Automotoclub storico italiano, dedicata alle auto storiche. La 12esima edizione è in calendario dal 6 al 9 ottobre sulle strade della Puglia ed in particolare quelle che attraversano le province di Bari, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani. Prologo, mercoledì 5 ottobre, per andare alla scoperta della bellissima Matera, la Città dei Sassi.

Come da tradizione, parteciperanno equipaggi provenienti da tutta Italia (circa un centinaio) a bordo di auto storiche certificate che abbiano almeno vent’anni di anzianità. In tal modo la “carovana” sarà un vero museo viaggiante immerso nelle bellezze paesaggistiche e architettoniche della Regione.

ASI AutoShow è il connubio perfetto tra motorismo storico e territorio, la massima espressione del turismo lento che valorizza le località coinvolte abbinandole alla storia e all’evoluzione tecnico-stilistica dell’automobile.

Il programma

Le attività inizieranno nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre nel centro di Bari, con l’arrivo dei partecipanti e l’esposizione delle oltre cento auto attese. Per gli equipaggi sarà possibile vivere un’esperienza immersiva nelle tradizioni della città e visitando i suoi principali monumenti. Alle 18 partirà il trasferimento sulla litoranea verso l’Hotel Torre Cintola Natural Sea Emotions di Capitolo, poco più a sud di Monopoli.

Venerdì 7 ottobre si andrà alla volta di Lecce con una nuova, coinvolgente serie di visite guidate che culmineranno con un’esibizione dedicata alla “pizzica”, popolare danza salentina a ritmo di musica tradizionale.

Nel corso della terza tappa di sabato 8 ottobre, la carovana di ASI AutoShow 2022 si sposterà a Castellana Grotte e a Taranto. Qui, nel pomeriggio, si lasceranno le strade e le auto per salire in motonave e ammirare le coste dal punto di vista migliore: quello del mare.

Domenica 9 ottobre, infine, sarà Trani – celebre città d’arte della Regione – a salutare questa dodicesima edizione di ASI AutoShow.