Motocicli, sidecar, tricicli, quadricicli e vetturette costruiti entro gli anni ’20 del secolo scorso sono i protagonisti della seconda edizione di ASI Veteran Show, evento organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano per celebrare l’epoca pioneristica dei veicoli a motore.

Sabato 20 e domenica 21 settembre, tra Castiglione delle Stiviere, Desenzano del Garda e Valeggio sul Mincio, una nutrita e preziosa schiera di veicoli “centenari” faranno rivivere la Belle Epoque con il loro fascino e con l’eleganza degli equipaggi in abiti storici. Sarà possibile ammirarli sulle strade che rievocano l’antica competizione “Verona-Brescia-Mantova-Verona”, disputata nel marzo 1899 come quarta corsa motoristica organizzata in Italia dopo la Torino-Asti-Torino del 1895, la Arona-Stresa-Arona del 1897 e la Torino-Asti-Alessandria-Torino del 1898.

Il programma

Sabato 20 settembre, dalle ore 11.00, la carovana è attesa a Desenzano del Garda dopo essere partita da Castiglione delle Stiviere ed aver attraversato Astore, Calcinato e Lonato del Garda. Dopo l’esposizione nel centro di Desenzano del Garda, i “centenari” proseguiranno per Vaccarolo e Solferino, rientrando a Castiglione delle Stiviere alle ore 17.00.

Il programma di domenica 21 settembre prevede invece il trasferimento al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio con i passaggi a Grole, Solferino, e Monzambano. Al Parco Giardino Sigurtà gli equipaggi dell’ASI Veteran Show si uniranno all’evento “Viaggio nel Tempo”: una straordinaria rievocazione che trasforma l’elegante e florido giardino in un’ambientazione di fine ‘800 con figuranti storici, carrozze e velocipedi. Da qui, alle 15.00, è prevista la ripartenza con il percorso che toccherà Borghetto, Volta Mantovana, Solferino, Cavriana per concludersi nuovamente a Castiglione delle Stiviere.

Il veicolo più antico: quadriciclo francese Peugeot del 1902

Il veicolo più antico che si potrà ammirare è il quadriciclo francese Peugeot del 1902, affiancato dalla vetturetta americana Oldsmobile Curved Dash del 1904, la prima per la quale venne allestita una primordiale catena di montaggio. Altre auto di particolare interesse sono le ABC Runabout del 1908 e Hupmobile del 1909, entrambe “made in USA”, una Lancia Theta del 1915, una Le Zebre del 1917, una Renault NN del 1925, le Fiat 501 e 520 del 1921 e 1928. Moto Rudge del 1914, Sumbean del 1918, Stucchi del 1919, BSA del 1921, René Gillet del 1923 e BMW R62 del 1928 sono altre perle a due ruote che completano il museo viaggiante di ASI Veteran Show 2025.