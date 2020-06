La gamma NGS di Askoll è pronta a fare il suo debutto sul mercato. L’azienda vicentina ha inaugurato una nuova era con una nuova generazione di scooter dai con tenuti stilistici innovativi. Sviluppati in collaborazione con Italdesign, la gamma NGS si compone di 3 scooter dalle linee ridisegnate. Leggeri e maneggevoli, gli scooter NGS sono equipaggiati con una sella biposto, sono grandi e hanno uno scudo più protettivo. Non solo una semplice scelta estetica, ma anche funzionale per garantire le più elevate prestazioni. Tutti gli scooter della gamma NGS sono inoltre dotati di una nuova trasmissione che li rende ancora più silenziosi. NGS1 ha una potenza di 1.500 W e coppia da 100 Nm, raggiunge i 45 km/h e ha un’autonomia massima di 40km, secondo la 168/2013 CE. Il motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica è alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio, di serie, con una capacità complessiva massima di 1.045 Wh e 7,6 kg di peso. L’impianto frenante è costituito da freno a disco da 190mm all’anteriore mentre al posteriore è presente un tamburo da 140mm. NGS2 ha invece una potenza di 2.200 W e coppia da 130 Nm, raggiunge anch’esso i 45 km/h e ha un’autonomia massima di 71 km, secondo la 168/2013 CE. Il suo motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio, di serie, con una capacità complessiva di 2.090 Wh e 7,6 kg di peso ciascuno. La frenata è assicurata da freni a disco da 190 mm di diametro all’anteriore e al posteriore. Maggiori le prestazioni di NGS3, il motore da 2.700W e coppia da 130 Nm consente di raggiungere una velocità massima di 66 km/h e garantisce un’autonomia fino a 96 km, secondo la 168/2013 CE.

Il motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica è alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2.800 Wh e 8,1 kg di peso per pacco batteria. Come tutti gli scooter elettrici Askoll, anche i nuovi NGS hanno batterie estraibili e si ricaricano facilmente da qualsiasi presa elettrica o direttamente dallo scooter collegandole all’apposito caricabatteria. Il tempo per una ricarica completa a partire da 0 è di circa 3 ore per 1kWh. NGS2 e NGS3 sono dotati anche di display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth con cui connettersi alla nuova App Askoll Smart Drive, già scaricabile da Google play e App Store, che permette di tenere sotto controllo lo stato del veicolo. I perezzi sono di 2.490 euro per il modello NGS1, 3.690 per NGS2 e 4.190 euro per lo scooter NGS3.

