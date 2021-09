ROMA – Anche se non è un’auto di proprietà di un celebre attore la cifra è da record. E’ di 1.980.000 dollari l’importo pagato all’asta per la Porsche 928 protagonista insieme a Tom Cruise del film “Risky Business” (Fuori i vecchi… i figli ballano), del 1983, per la regia di Paul Brickman. La vettura (lotto numero 749) è stata messa all’incanto nel corso di un’asta curata dallo specialista americano Barrett-Jackson, a Houston, nel Texas ed è quella delle tre utilizzate nel film che è stata per più tempo presente sullo schermo e sulla quale lo stesso Cruise ha imparato a guidare un’auto con cambio manuale. Questa curiosità è stata narrata nel documentario “The Quest for the RB928 (Risky Business 928)”, in cui il regista Lewis Johnsen racconta il suo viaggio per rintracciare questa particolare 928. Originariamente l’auto del 1979 sfoggiava una livrea bianca ma venne riverniciata nella tonalità oro proprio per il film.

Da allora è stata conservata al meglio ed esposta alla Porsche Cars North America, prima di partecipare a svariate mostre ed esibizioni tra cui la prestigiosa Porsche Effect Exhibit del Petersen Automotive Museum. La 928 presenta nell’abitacolo anche le firme di diversi membri del cast del film, tra cui Bronson Pinchot (“Barry”), Joe Pantoliano (“Guido”), Curtis Armstrong (“Miles”) e Francine Locke (“Shower Girl”), ed è corredata da diverse immagini dell’auto sul set con tanto di attrezzature di ripresa. Questa Porsche 928 a trazione posteriore è spinta da propulsore V8 da 4,5 litri con cambio manuale a 5 rapporti, ed è dotata di cerchi in lega da 16” a 5 fori e interni in pelle. I quasi due milioni di dollari a cui è stata venduta rappresentano un record assoluto per il modello della casa tedesca del 1979 che sul mercato dell’usato del Vecchio Continente ha un prezzo medio di 30.000 euro. (di Maurilio Rigo)