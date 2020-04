Lawrence Stroll, il miliardario canadese che in gennaio aveva proposto di rilevare il 16,7% di Aston Martin, ha invece completato grazie al calo delle quotazioni in borsa l’acquisizione di una quota del 25%. Ciò gli permette ora di controllare la celebre Casa britannica di auto sportive e di ottenere il ruolo di presidente esecutivo di Aston Martin Lagonda.

Come riporta il magazine britannico Autocar, il consorzio Yew Tree Overseas Ltd fondato da Stroll ha ceduto una parte delle sue azioni a due altri gruppi di investitori, uno dei quali è guidato dal capo del team Mercedes-AMG F1 Toto Wolff e l’altro da Ernesto Bertarelli, l’italiano naturalizzato svizzero che opera nell’industria dei medicinali e della finanza e che è noto al grande pubblico per aver vinto come armatore di Alinghi la 31ma America’s Cup.

”Nel cuore della più impegnativa situazione a livello globale che nessuno di noi abbia mai sperimentato – ha commentato Stroll – tutte le energie del mio team di gestione saranno ora dedicate a sviluppare i punti di forza dell’azienda, del suo marchio, dell’ingegneria e delle maestranze per forgiare le basi di un futuro luminoso”.

Stroll ha anche ribadito di puntare a profitti a breve termine grazie ai preordini che per il nuovo suv DBX, di voler continuare a concentrare sforzi e investimenti nello sviluppo della gamma a motore centrale e – a più lungo termine – di ”voler produrre auto elettriche per combinare prestazioni e lusso con la sostenibilità ambientale”.

E’ stato anche confermato l’ingresso di Aston Martin in Formula 1 dal 2021, partendo dal team Racing Point F1 di proprietà di Stroll e guidato da suo figlio Lance. Le strutture produttive di Aston Martin sono attualmente chiuse a causa della pandemia di coronavirus.

