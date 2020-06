La britannica Bell Sport & Classic, che si occupa di distribuzione e service, offre in vendita una Aston Martin incredibilmente rara: una V12 Zagato unica nel suo genere con carrozzeria in alluminio. Presentato originariamente al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este nel 2011 per celebrare il 50esimo anniversario del DB4GT Zagato, il V12 Zagato ha vinto il ‘Design Award per concept car e prototipi’ prima di iniziare una serie limitata di soli 64 macchine.

Tutti i V12 Zagato sono speciali, ma il modello di Bell Sport & Classic è unico. Non solo è una delle due versioni di pre-produzione, costruita per girare il mondo come show car per potenziali clienti in occasione di eventi esclusivi, ma anche un esemplare con il corpo realizzato esclusivamente in metallo leggero.

Di proprietà della stessa Aston Martin fino al 2016, questo esempio di guida a destra doveva far parte della collezione della casa di design. Tuttavia, un cliente Aston Martin molto speciale – e l’unico proprietario dell’auto – ha convinto l’azienda a consentire l’acquisto del modello, e prima che gli fosse consegnato, è stato sottoposto a una completa rimessa in servizio.

Originariamente verniciato grigio titanio, è stato rifinito in Aston Martin Racing Green e l’interno è stato rivisitato. Sotto il cofano, presenta anche la placca originale che indica lo stato del modello di pre-produzione.

