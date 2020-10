ROMA – Il debutto è stato riservato a pochi eletti, in occasione dello Shareholder Meeting, durante il quale si è tenuto anche il Battery Day, dove Tesla ha esposto tutti i suoi veicoli e sorpresa c’era l’atteso ATV CyberQuad. Facciamo un passo indietro, il quadriciclo lo abbiamo visto durante la presentazione del pick-up elettrico CyberTruck, ma la sua funzione per l’occasione è stata puramente scenica, a dimostrazione della capienza del vano posteriore del mezzo.

Advertisements

Il pubblico però, ha ben accolto il veicolo ed Elon Musk due conti li ha fatti subito e ha pensato di metterlo sul mercato oltreoceano entro la fine del 2021.

Sfortunatamente, ancora non ci sono molte informazioni sul nuovo nato, ma sembrerebbe che sarà proposto come optional a corredo del pick-up in un primo momento, poi, potrebbe essere venduto come mezzo a sé.

Nel frattempo, per la squadra d’ingegneri al quartier generale Tesla è stata sicuramente una lunga estate, dove si sono dati un gran da fare per dare forma e assemblare il prototipo in questione in pochi mesi.

Tecnicamente la base del CyberQuad è un Yamaha Raptor, convertito in elettrico con un motore che sembra essere di Zero Motorcycles, specifichiamo che tra le due case attualmente non è stata segnalata nessuna collaborazione ufficiale.Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram