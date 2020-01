(ANSA) – ROMA, 2 GEN – Con oltre 64.445 vetture immatricolate nel corso del 2019 – valore che piazza il nostro Paese al quinto posto nella classifica mondiale dei mercati della Casa dei Quattro Anelli – Audi Italia conquista, per l’undicesimo anno consecutivo, il primo posto tra i marchi premium. Un risultato che premia non solo una gamma costantemente arricchita di novità – ha detto ad ANSA Fabrizio Longo, direttore generale di Audi Italia – ma anche la nostra strategia che in italia ha puntato a coniugare il concetto di bellezza, di superiorità nell’immagine e nei contenuti, con quello di innovazione tecnologica e di costante ricerca della perfezione”. Parlando dei tanti modelli Audi lanciati nel corso del 2019 e di quelli che arriveranno nel 2020, Longo ha parafrasato una citazione di Steve Jobs che ”calza a pennello parlando delle nostre auto” e cioè che ”per superare il limiti la tecnologia da sola non basta, e il prodotto non deve somigliare alla tecnologia”. L’evoluzione del paradigma Audi ‘All’avanguardia della tecnica’ ha dunque visto la Casa dei Quattro Anelli porre l’uomo al centro dell’innovazione, mirando a soddisfarne nuovi bisogni e desideri legati alla mobilità. Un obiettivo raggiunto spaziando dal design funzionale alla semplicità d’uso, dall’immediatezza d’accesso ai servizi all’intuitività nelle connessioni sino a comprendere la certezza dell’investimento finanziario e temi dalla marcata valenza sociale quali la sicurezza e la consapevolezza ambientale.

”Sempre a stretto contatto con i nostri clienti – ha detto Longo – abbiamo apprezzato un cambiamento nel loro comportamento, una vera evoluzione in quello che è l’appagamento che deriva dall’acquistare un’Audi. Chi lo fa si sente realizzato non solo perché consapevole di possedere un’automobile bella ed elegante, che dà piacere nella guida e nei lunghi viaggi. Ma perché sa che la sua è un’auto sicura e rispettosa dell’ambiente. L’acquisto di un’Audi, insomma, gratifica anche perché l’auto possiede una sua bellezza sociale”. Nel corso dell’anno l’abbinamento tra bellezza e tecnologia ha trovato la sua espressione nella declinazione Sportback di Audi Q3, e nell’evoluzione stilistica delle nuove generazioni di Audi A4 e Q7. La semplicità intesa come razionalizzazione nell’accesso ai servizi si è concretizzata in una nuova modalità di interfaccia con il cliente attraverso l’Audi Service Station.

Il servizio di consegna e ritiro della vettura presso gli aeroporti per effettuare la manutenzione del veicolo mentre il cliente è in viaggio è una prima assoluta in Italia. L’intuitività nelle connessioni, tra le esigenze più sentite dell’epoca moderna, vede Audi rispondere con la disponibilità per l’intera gamma dei servizi Audi connect, specie le informazioni Car-to-Car e Car-to-X, e con il crescente ricorso (40% dei clienti) all’App gratuita myAudi, porta d’accesso all’ecosistema digitale dei quattro anelli. I pacchetti Audi innovative per l’assistenza alla guida, infotainment e illuminazione – che includono dotazioni di pregio con un sensibile vantaggio Cliente – hanno una penetrazione che spazia dal 45% per Audi A4 al 60% per Audi Q5 fino ad arrivare al 90% per l’ammiraglia A8.

Sicurezza che, nella visione Audi, significa anche certezza economica. Grazie alla formula Audi Value, scelta in Italia da uasi il 60% dei clienti privati, è possibile conoscere sin dall’acquisto il valore futuro garantito della propria auto, mettendosi al sicuro da qualsiasi svalutazione. A rafforzamento di ciò, la conferma della tenuta del valore residuo storicamente piu’ alto tra i brand premium. Un trend destinato a essere rafforzato nel 2020 dai nuovi modelli ibridi plug-in, caratterizzati da un valore residuo superiore del 3% rispetto alle versioni a benzina.

”Uno degli elementi che ci ha permesso di mantenere la nostra leadership – ha precisato Longo – è anche la completa e aggiornata offerta di motorizzazioni diesel. L’attuale gamma Euro 6d è assolutamente efficiente nel rispetto dell’ambiente. E possiede una sua dignità e riconoscibilità, come conferma – ha ribadito il direttore di Audi Italia – la costante ripresa delle vendite negli ultimi 5 mesi, con una quota media sopra al 60%, valore che nell’alto di gamma sale fino al 75% delle immatricolazioni”. Per Audi il 2020 vedrà l’entrata a pieno regime commerciale di modelli strategici quali e-Tron Sportback ed e-Tron 50 quattro, variante, quest’ultima, con batteria da 71 kWh, peso ridotto di 115 kg e prezzo d’attacco di 73.100 euro. Non meno rilevanti il debutto di Q3 Sportback mild-hybrid 48 Volt, prima vettura Audi a offrire tale sistema abbinato a un motore a 4 cilindri, e il rinnovamento della gamma ibrida plug-in che comprenderà l’ammiraglia Audi A8, Q5, Q7, le berline A6 e A3 Sportback sino alla coupé a cinque porte A7 Sportback TFSI e. L’elettrificazione si estenderà anche alla gamma sportiva con la quarta generazione di RS 6 Avant e la seconda generazione di RS 7 Sportback, entrambe dotate, analogamente a Audi RS Q8 – top di gamma della famiglia Q – del possente V8 4.0 TFSI da 600 Cv con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt. (ANSA)

