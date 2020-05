Debuttano a listino le edizioni celebrative 25 years delle sportive Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé, Audi RS 5 Sportback, Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback. Ispirate alla mitica Audi RS 2 Avant, prima vettura della gamma RS, si riconoscono grazie alla verniciatura Blu Nogaro, a un look esclusivo e alle dotazioni tecniche che ne evidenziano le prestazioni.

Quanto costano? Audi RS 4 Avant 25 years è proposta a 129.000 euro, mentre Audi RS 5 Coupé 25 years e Audi RS 5 Sportback 25 years sono offerte a 134.000 euro. Prezzi, per Audi RS 6 Avant 25 years e Audi RS 7 Sportback 25 years, a partire rispettivamente da 170.000 euro e 182.000 euro.

Di serie. Sono di serie, per tutte, i freni carboceramici, il differenziale posteriore sportivo, lo scarico sportivo RS e l’aumento della velocità massima. Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback 25 years possono contare anche sull’assetto RS plus con Dynamic Ride Control (DRC). Sterzo integrale dinamico per Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback 25 years.

Le versioni speciali 25 years sono caratterizzate, inoltre, da elementi estetici in nero lucido e look alluminio opaco. Più precisamente, beneficiano della finitura total black le cornici dei finestrini, le calotte dei retrovisori laterali e gli anelli Audi. Il look alluminio opaco è dedicato ai blade verticali, agli inserti alle longarine sottoporta, all’estrattore e allo splitter.

L’abitacolo dei modelli Audi RS 25 years trae anch’esso ispirazione dalla leggendaria Audi RS 2 Avant. Dominano i colori scuri con rivestimenti in Alcantara impreziositi da cuciture blu Denim per i sedili, i tappetini, il tunnel, il selettore della trasmissione e la corona del volante. Le sedute sportive RS di Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback 25 years sono caratterizzate da impunture a losanghe e dall’alternanza dell’Alcantara, destinato alla fascia centrale, e della pelle Nappa, riservata ai fianchetti e agli appoggiatesta. Pelle Nappa peraltro estesa al bracciolo anteriore e ai poggia-braccia alle portiere. I sedili sportivi RS di Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback 25 years spiccano per i rivestimenti in pelle Valcona nera traforata con impunture a nido d’ape, anch’esse blu Denim. Il logo 25 RS è presente in corrispondenza degli schienali, dei tappetini e dei pannelli porta.

All’apertura delle portiere, le luci d’ingresso proiettano al suolo il logo 25 RS, replicato sul coprimozzo centrale dei cerchi in lega, caratterizzati dall’alternanza delle tinte grigio e nero lucido. Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback 25 years si avvalgono di ruote Audi Sport da 20 pollici in design Flag con pneumatici 275/30, mentre Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback 25 years adottano cerchi in lega da 22 pollici a 5 razze a V con coperture 285/30. L’equipaggiamento dei modelli Audi RS 25 years include, in aggiunta alle dotazioni già di serie per le rispettive versioni standard, elementi di pregio quali la ventilazione delle sedute per Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback, i proiettori a LED Audi Matrix – con Audi laser light per Audi RS 5 Coupé, Audi RS 5 Sportback, Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback – e il pacchetto luci ambiente multicolore.

Dal punto di vista tecnico, le edizioni celebrative Audi RS 25 years si avvalgono, di serie, del pacchetto dynamic plus. Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback, che condividono il motore V6 2.9 TFSI da 450 CV e 600 Nm di coppia, la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante, il cambio tiptronic a otto rapporti, il nuovo display MMI touch e la piattaforma modulare d’infotainment MIB 3, possono così contare sull’incremento della velocità massima a 280 km/h, sullo sterzo dinamico (a servoassistenza e demoltiplicazione variabili) con taratura specifica RS e sul differenziale posteriore sportivo che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori.

Nel caso di Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback 25 years, il pacchetto dynamic plus prevede l’impianto frenante carboceramico e lo scarico sportivo RS cui si aggiungono lo sterzo integrale dinamico, il differenziale posteriore sportivo e l’innalzamento della velocità massima a 305 km/h. Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension RS sono di serie, mentre è a richiesta l’assetto sportivo RS plus corredato del sistema idraulico Dynamic Ride Control (DRC) con molle in acciaio e ammortizzatori con tre diverse tarature. Sotto il cofano delle Audi RS 6 Avant e Audi RS 7 Sportback 25 years c’è il “cattivissimo” V8 4.0 TFSI biturbo da 600 CV e 800 Nm di coppia con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt che consente a entrambe di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

