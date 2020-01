Volkswagen e Peugeot sono i costruttori di auto “meglio posizionati” nella sfida sulle emissioni di Co2, che in Europa rischia di ridurre gli utili mediamente del 6% ai vari gruppi automobilistici sia nel 2020 che nel 2021. Lo sostengono gli analisti di kepler-Chevreux, che hanno ritoccato le loro raccomandazioni sui titoli di alcuni costruttori. Tra questi Daimler e Renault, scesi da ‘buy’ (acquistare) a ‘hold’ (tenere in portafoglio), mentre Ferrari è stata oggetto di una revisione opposta. In rialzo le raccomandazioni di Bmw e Peugeot da ‘neutral’ ad ‘outperform’ (rendimento migliore dell’indice di Borsa). Giudizi che spingono in Borsa principalmente Volkswagen (+2,78%) e Ferrari (+2,68%) e più marginalmente Fca e Peugeot (+0,8%) e Bmw (+0,74%). Poco mossa Daimler (+0,04%), in calo Renault (-0,9%).

