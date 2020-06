Rilanciare il settore dell’automotive attraverso la costruzione di una strategia comune. E’ quanto ha sollecitato il presidente dell’Anfia, Paolo Scudieri, intervenuto oggi agli Stati Generali dell’Economia.

Nel suo intervento, Scudieri ha messo l’accento sulla mancanza di un piano di politica industriale del settore, in ritardo sugli altri Paesi manifatturieri europei, e sull’urgente avvio di misure a sostegno del mercato, che diano anche impulso alla sfidante transizione tecnologica già avviata prima dell’emergenza Covid-19. “Il piano integrato di sostegno alle filiere industriali più colpite dalla pandemia da Covid-19 – ha affermato il presidente dell’Anfia – è un’occasione da non perdere per il rilancio del settore automotive, tra i protagonisti del nostro sistema economico con il più alto moltiplicatore sia di valore aggiunto che occupazionale, superiori alla media europea”.

A suo parere “è necessario attuare con urgenza misure di breve termine, che indirizzino la domanda verso le vetture più virtuose in termini di emissioni di CO2, come quelle a trazione elettrica e ibride ricaricabili, ma rivolgendo gli incentivi ad un pubblico più vasto e con capacità di spesa minore, al fine di favorire il rinnovo del parco e la ripresa della domanda già nel corso del 2020”.

Tra le misure chieste dall’associazione, oltre all’estensione dell’ecobonus, anche l’istituzione di un premio temporaneo per autovetture e veicoli commerciali in stock presso i concessionari e i produttori con contestuale rottamazione di un veicolo di pari categoria da Euro 0 a Euro 4 e una misura finalizzata al supporto agli investimenti delle imprese e al rinnovo del parco dei veicoli commerciali.

