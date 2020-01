Le automobili prodotte in Cina sono ormai sempre più popolari all’estero e il Paese ha aumentato sensibilmente le esportazioni di vetture prodotte a livello nazionale negli ultimi anni. E’ quanto rivela un rapporto diffuso dal ministero del Commercio di Pechino. Tra il 2013 e il 2018, la Cina ha aumentato di quasi il 32% le esportazioni di automobili prodotte a livello nazionale, passando in cinque anni da 46 a 60,6 miliardi di dollari di vetture esportate.

Secondo il rapporto, il tasso di crescita medio annuo di queste esportazioni risulta superiore a quello rilevato in Germania, Stati Uniti, Giappone e Repubblica di Corea. Anche i prezzi all’esportazione delle auto prodotte in Cina hanno continuato a crescere in questo periodo. Il prezzo all’esportazione dei veicoli finiti è stato pari in media a 15.000 dollari nel 2018, in aumento del 10,6% rispetto al 2013. Alcuni autobus a nuova energia esportati in Europa sono stati invece venduti a 500.000 dollari per vettura. In questo stesso periodo, i marchi automobilistici cinesi hanno inoltre accelerato il passo nella costituzione di impianti produttivi e reti di vendita all’estero.

Alla fine del 2018, le case automobilistiche cinesi avevano investito in o instaurato partnership con 140 fabbriche straniere. Secondo il rapporto, in questo periodo il numero di punti vendita all’estero aveva superato i 9.000.

