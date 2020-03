Alcantara firma gli interni delle edizioni limitate delle supercar e delle serie speciali delle automobili svelate nei giorni in cui doveva svolgersi il salone di Ginevra, poi annullato per l’emergenza Coronavirus.

Dal 2009 Alcantara, è certificata ‘Carbon Neutral’, prima azienda italiana, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria attività e per questo risulta la scelta strategica per i modelli elettrici che riescono a coniugare, scegliendo Alcantara, la sostenibilità ambientale con la leggerezza. Quest’ultima caratteristica è fondamentale nelle supercar, dove la riduzione del peso è determinante per aumentare le prestazioni a parità di potenza. L’estrema personalizzazione delle lavorazioni e la contaminazione del mondo della moda e dell’arte che l’azienda può offrire ai car maker sono un ulteriore aspetto di rilievo nella scelta degli interni in Alcantara.

A partire dalla Peugeot 208, ‘best seller’ e vincitrice del Premio ‘Car of the year 2020’, nella versione 100% elettrica sceglie per le sedute Alcantara in un grigio chiaro diamantato con una lavorazione di impunture a creare un disegno originale e dinamico, abbinato a fianchetti laterali in pelle nera. Anche la nuova Fiat 500 full electric, nella One-off B.500 ‘Mai Troppo’ firmata Bvlgari, opta per Alcantara color blu scuro per il padiglione. Un omaggio all’artigianalità e alla bellezza, emblema dell’eccellenza italiana, questa auto-gioiello è la sintesi della contaminazione del mondo dell’alta gioielleria e della moda con l’esigenza di un materiale sostenibile, perché Carbon Neutral, ed elegante allo stesso tempo, proprio come Alcantara.

Alfa Romeo veste gli interni della Giulia GTA, con il materiale Made in Italy. Spiccano i rivestimenti completamente in Alcantara sulla plancia, sui pannelli porta, sull’imperiale, sui montanti laterali e sul rivestimento centrale dei sedili. Il colore nero degli interni in Alcantara avvolge il pilota nell’abitacolo come in un cockpit e le impunture rosse a contrasto evidenziano lo spirito racing di questa icona dell’eccellenza italiana. Tra le supercar dell’elenco Alcantara non poteva mancare la Koenigsegg Gemera, prima Mega GT nonché la prima 4 posti, che sarà prodotta in sole 300 unità a partire dal 2022, e che sceglie questo materiale in una tonalità gialla, sia in versione plain sia con impunture romboidali tono su tono per rivestire l’intero abitacolo. Sulle sedute sono ricamati il logo della casa in nero e la bandiera svedese a colori. Nella McLaren 765 LT, che verrà prodotta in soli 765 esemplari, domina il colore Carbon Black per i rivestimenti in Alcantara dell’abitacolo, dal padiglione alle portiere, alle sedute che presentano un disegno di forature laser con retro a contrasto disponibile in quattro diversi colori. Il tutto in abbinamento alla fibra di carbonio, nell’ottica della massima riduzione del peso. Infine anche la Bugatti Chiron Pur Sport, l’evoluzione del concetto Chiron, sceglie Alcantara per rivestire i pannelli porta con una lavorazione laser e un retro blu a gradiente che richiama il colore della livrea esterna e conferisce tridimensionalità e dinamismo. Una lavorazione artigianale che sarà destinata a soli 60 fortunati.

