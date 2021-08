ROMA – Agli automobilisti italiani piace fare acquisti online e già prima della pandemia da Sars-CoV-2 la piazza virtuale di eBay era tra le soluzioni preferite per acquistare prodotti e accessori per auto e moto. Indubbiamente l’emergenza sanitaria ha dato una spinta al “fai da te” tant’è che soltanto nel 2020 sono stati oltre 6.300.000 gli articoli per auto e moto venduti sul celebre marketplace, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Entrando un po’ più nel dettaglio di questo grande bazar online si scopre che a preferire la spesa su eBay sono stati soprattutto utenti di età tra i 45 e i 64 anni, che hanno acquistato quasi 1.300.000 articoli, seguiti da quelli tra i 24 e i 44 anni (oltre 1.100.000 articoli) e dagli over 65, oltre 150.000 prodotti.

Questi dati sottolineano che gli acquisti online, anche nel comparto delle auto e delle moto, non sono amati soltanto dai nativi digitali. Ma quali sono stati gli articoli che sono andati per la maggiore in questa speciale lista degli acquisti? In testa alla classifica degli oggetti più acquistati spiccano quindi i pneumatici, che hanno totalizzato oltre 300.000 pezzi venduti nel 2020, seguiti dagli oli per il motore, con più di 174.000 unità, e dalle varie lampadine e Led, con oltre 166.000 vendite.

Da segnalare poi che nell’anno in cui ci si apprestava a celebrare i 75 anni della “mamma” di tutti gli scooter, gli appassionati italiani sono voluti arrivare ben preparati allo storico appuntamento del 2021 e per tenersi pronti a celebrare degnamente uno dei simboli del lifestyle italiano hanno acquistato su eBay oltre 340.000 articoli per Vespa. Di questi, i più venduti sono stati motori e trasmissioni, oltre 98.000, con un incremento del 30% rispetto al 2019 e che raggiunge anche il quarto posto della classifica generale dei prodotti per auto e moto più venduti su eBay lo scorso anno.

E sempre per l’iconica Vespa, troviamo in quinta posizione gli articoli di ciclistica e telai, con oltre 97.000 pezzi, quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente (+49%). Terminano la classifica telecomandi per auto (oltre 90.000 unità), impianti elettrici, fari e frecce per Vespa (quasi 89.000, più del 22% rispetto al 2019), adesivi in vinile (quasi 79.000), filtri dell’olio e coperchi e borchie, per entrambi oltre 78.000 pezzi. di Maurilio Rigo