MILANO – Paesi Bassi, Francia e Germania sul podio dei Paesi europei per quanto riguarda il numero di stazioni d ricarica. Stando a quanto emerge da una nuova analisi dell’Acea, l’associazione europea dei produttori di automobili, addirittura il 70% di tutte le stazioni nel Vecchio Continente si troverebbero in queste tre nazioni, un vero controsenso se si pensa che esse costituiscono solo il 23% della superficie totale dell’Ue.

Il restante 30 per cento delle stazioni si troverebbero dunque sul restante 77 per cento del territorio europeo. I numeri parlano chiaro: Paesi Bassi 66.665 stazioni, Francia 45.751 e Germania 44.538. La Romania, circa sei volte più grande dei Paesi Bassi, conta solo 493 punti di ricarica, ovvero lo 0,2% del totale dell’Ue. L’Italia si trova invece al quarto posto con una percentuale del 5,8 per cento, parecchio indietro rispetto alla Germania che detiene il 19,9%.

“Chiunque voglia acquistare un’auto elettrica o a celle a combustibile dipende dall’avere un’infrastruttura di ricarica o rifornimento affidabile, che sia a casa, al lavoro e in viaggio”, ha affermato il direttore generale di Acea, Eric-Mark Huitema. “È giunto il momento per i governi di tutta Europa di accelerare la corsa verso una mobilità più verde”. (f.p.)