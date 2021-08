ROMA – Acquistare una vettura nuova totalmente elettrica per 3.700 euro? In Cina è possibile, mentre in Europa il costo minimo è di almeno 15.740 euro, oltre il quadruplo rispetto alla Cina, e negli Stati Uniti sale a 24.800 euro, addirittura sei volte in più. Eppure nel paese del Dragone nel 2011 acquistare una vettura elettrica costava in media 41.800 euro. Oggi però, dopo dieci anni di incentivi e di politiche mirate, il prezzo medio è sceso del 47% a 22.100 euro e, se si guarda solo alle city-car, che in Cina rappresentano il 40% dei veicoli elettrici venduti, si scende a 6.700 euro. Anche se è possibile acquistare un’auto a zero emissioni nuova di zecca anche per soli 3.700 euro. Al contrario, in Europa e negli Stati Uniti, nonostante il sostegno dei governi, negli ultimi dieci anni il prezzo medio delle auto elettriche è salito rispettivamente del 28% e del 38%.

Come mai questo divario? Secondo l’ultimo studio di Jato Dynamics EVs: A pricing challenge, che analizza l’evoluzione del mercato dei veicoli elettrici nei tre principali mercati mondiali, i progressi della Cina possono essere in gran parte attribuiti alla sua attenzione per lo sviluppo di auto elettriche più popolari, inducendo i costruttori ad adattare i modelli a combustione interna a veicoli elettrici più convenienti. Tale politica ha rafforzato il mercato delle elettriche a tal punto che ora il governo cinese può permettersi di eliminare gradualmente gli incentivi. Cosa che invece non è possibile fare nè in Europa nè negli Stati Uniti, dove l’industria automotive ha puntato prevalentemente sullo sviluppo tecnologico e le gamme più elevate.

Per questo – precisa Jato Dynamics -, nonostante gli sforzi compiuti, oggi i veicoli elettrici in Europa costano in media il 32% in più rispetto ai modelli a benzina e diesel e il 45% in più negli Stati Uniti. Mentre in Cina il prezzo medio dei veicoli elettrici è inferiore del 6,8% a quello dei modelli termici. Molte però sono le differenze in Europa tra i cinque principali mercati dell’elettrico. In Germania, per esempio, i veicoli elettrici immatricolati da gennaio a maggio 2021 costavano in media solo l’8% in più rispetto agli equivalenti modelli a benzina e diesel, anche se – precisa lo studio – ‘’l’unico driver di riduzione sono stati i Suv elettrici, con prezzi medi scesi da un massimo di 118.300 euro nel 2017 a 49.700 euro quest’anno’’. Lo studio rileva che il divario di prezzi maggiore si è registrato invece nei Paesi Bassi, con una differenza tra veicoli elettrici e termici del 54%. Seguono il Regno Unito, con un divario del 52%, e la Francia, con una differenza del 45%. La Norvegia, dove la quota di vetture elettriche vendute è superiore al 50%, è l’unico paese europeo in cui il prezzo medio di un veicolo elettrico è inferiore a quello delle auto a benzina e diesel: 44.500 euro contro 53.000 euro, con una differenza del -15%. In Italia, invece, il divario di prezzo tra auto elettriche e auto benzina e diesel registrato da gennaio a maggio è del +42%.

Insomma, per superare il ‘gap’ con la Cina e non rimanere indietro secondo Jato Dynamics c’è ‘’un urgente bisogno che l’industria si concentri su modelli elettrici convenienti, traducendo la domanda dei modelli a benzina e diesel nella loro gamma di veicoli elettrici e trovi al più presto soluzioni per ridurre i costi di produzione’’. Ma con le fabbriche occidentali progettate per produrre veicoli del segmento superiore su larga scala è improbabile – rileva Jato Dynamics – che molti costruttori inizino presto a cambiare i loro piani per produrre auto elettriche economiche a basso costo senza che la domanda dei consumatori esistente giustifichi la modifica dei loro modelli operativi. Tuttavia, se i prezzi dei veicoli elettrici non vengono ridotti in via prioritaria, ‘’ci saranno conseguenze significative per l’intera industria automobilistica, poiché un’ampia percentuale della popolazione non potrà mai permettersi i veicoli elettrici’’.

Fonte www.repubblica.it