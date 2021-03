WOLFSBURG – La vera sfida dell’auto elettrica, dal punto di vista ambientale, non riguarda l’autonomia o i costi ma il riciclo di milioni di batterie che dovranno poi essere smaltite e – possibilmente – in parte riutilizzate. Un sasso nello stagno ora lo getta il Gruppo Volkswagen che dopo dieci anni di studi e ricerche ha aperto il suo primo impianto

di riciclaggio delle batterie a Salzgitter, in Germania. Uno stabilimento rivoluzionario, progettato per essere più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle attuali tecniche di riciclaggio delle batterie, una sorta di impianto pilota-laboratorio che ha l’obiettivo di essere in grado di recuperare fino al 95% dei materiali in un pacco batteria per un potenziale riutilizzo, compresi i metalli rari.

Le batterie delle auto elettriche infatti contengono una complessa miscela di materiali e gli attuali metodi di riciclaggio richiedono essenzialmente la loro fusione in un forno che recupera solo circa il 60 per cento dei materiali. Il processo in fase di sviluppo nello stabilimento di Salzgitter invece utilizza diversi passaggi meccanici progettati per recuperare fino al 95 percento dei materiali. Tanto per capirci. In 400 kg di batteria, l’impianto può recuperare circa 100 kg di minerali elettrodi come litio, nichel, cobalto e manganese. Un primato mai raggiunto prima e che fa diventare Volkswagen pioniera nel settore del recupero di materiali riciclabili, importantissimo per la realizzazione di nuovi accumulatori: “Sappiamo da molti anni di ricerca che le materie prime per batterie riciclate sono efficienti quanto quelle nuove – spiega infatti Mark Möller, responsabile della divisione Sviluppo tecnico e mobilità elettrica presso Volkswagen Group Components – e abbiamo in programma di supportare la nostra produzione di celle in futuro con il materiale che abbiamo recuperato. Vogliamo davvero utilizzare ogni grammo possibile di materiale recuperato poiché la domanda di batterie aumenta notevolmente “.