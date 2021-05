ROMA – La parola ad Altroconsumo, che ha condotto un viaggio per l’Europa analizzando i risultati dal nord al centro Italia, per fare il punto sui risultati della mobilità green del belpaese. Il progetto, realizzato tra ottobre e gennaio, finanziato dalla European Climate Foundation, ha come obiettivo quello di capire quali sono oggi gli ostacoli alla mobilità elettrica in Italia, Spagna, Portogallo e Belgio. I percorsi effettuati hanno messo in luce alcuni aspetti da migliorare per poter sfruttare a pieno le potenzialità della mobilità a zero emissioni, mostrando quelle che sono ancora le note dolenti per i possessori di auto alla spina: la ricarica

Poche colonnine a ricarica rapida in città

“Il tempo necessario per la ricarica, spesso è troppo lungo”: questa è la principale criticità nello Stivale, secondo l’Associazione. “Le colonnine di ricarica più comuni impiegano dalle 2 alle 6 volte in più per ricaricare l’auto rispetto alle colonnine ad alta potenza – spiegano – e queste ultime sono ancora troppo poche: solo il 7% circa delle colonnine hanno una potenza superiore ai 42 kW. C’è bisogno di più colonnine di ricarica rapida anche in città”.

Infrastruttura elettrica autostradale non adeguata per i lunghi viaggi

Per quanto riguarda le autostrade: “dovrebbero essere munite di colonnine per ricarica rapida, in ogni area di servizio”. Non che fosse una novità, dunque, la necessità di nuove infrastrutture, ma Altroconsumo sottolinea il bisogno di avere una potenza superiore ai 50 kW e possibilmente supportare anche le ricariche ultra-rapide a 150 kW, per permettere anche ricambio tra gli automobilisti e quindi postazioni sempre libere. Il rischio per chi si mette in viaggio infatti è di rimanere a secco anche optando per strade secondarie. “Nessuna zona deve essere tagliata fuori e non è accettabile che ci siano più di 50 km fra una colonnina e la successiva”.

Fornitori e pagamenti: poca interoperabilità e chiarezza

Un’unica tessera per tutte le infrastrutture e i fornitori: inPortogallo è la normalità, in Italia no, ed è un problema per chi si mette in viaggio attraversando più comuni e regioni. “I consumatori sono costretti a creare account con due, tre o più fornitori per essere sicuri di poter utilizzare tutte le colonnine che fanno parte dell’infrastruttura nazionale”. I pagamenti, poi, dovrebbero essere “pratici e semplici in ogni Paese d’Europa ed eseguibili anche con metodi tradizionali, come carte di credito o bancomat, o contanti”, commenta l’Associazione di consumatori.

Sul fronte delle tariffe, conclude Altroconsumo, “devono essere garantite informazioni chiare” mentre per le applicazioni “serve una maggiore interoperabilità, in modo che l’utente non sia costretto a utilizzare più app per poter accedere a informazioni chiare e precise relative a tutte le colonnine presenti sul territorio”.

Meglio avere la wallbox privata

Risultati per cui intanto sarebbe bene promuovere e semplificare l’installazione di punti di ricarica privata dando, ad esempio, accesso a fondi pubblici per installare colonnine private o condivise. Secondo Altroconsumo ad oggi, infatti, “il miglior modo di utilizzare un’auto elettrica è ancora caricarla quando è parcheggiata a lungo”.

Fonte www.repubblica.it