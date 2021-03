ROMA – Arriva dalla Farasis Energy, un costruttore cinese (non a caso scelto come partner da Mercedes) la quarta generazione della tecnologia di celle a batteria per auto elettriche. I risultati sembrano miracolosi: secondo l’azienda, le nuove celle avranno una densità energetica di oltre 330 wattora per chilogrammo. La densità energetica è superiore di oltre il 25 per cento rispetto ai valori standard odierni. Sia questa densità di energia che le prestazioni delle nuove celle della batteria sono state confermate anche da laboratori indipendenti.

E non è tutto: Farasis prevede inoltre che le nuove celle durino per più di 1.500 cicli, altro record. E, ha aggiunto l’azienda, la nuova tecnologia consentirà una ricarica rapida dal 10 all’80 per cento di carica in meno di 20 minuti. Keith Kepler, Chief Technology Officer di Farasis ha dichiarato: “Siamo molto lieti di poter presentare i risultati convalidati del nostro lavoro di sviluppo negli ultimi anni”. A suo dire, l’azienda sarà in grado di offrire ai propri clienti, grazie all’aumento di oltre il 25 per cento della densità energetica, un aumento similare nell’autonomia della batteria, migliorando significativamente le prestazioni dei veicoli elettrici.