ROMA – Volano le auto elettriche (in Italia nel 2020 vendite in su del 207,6% con 32.538 unità consegnate) e ora, il più grande Paese produttore di vetture a batterie del mondo, la Cina, inizia a guardare con interesse al mercato europeo. I colossi della grande muraglia si apprestano a sbarcare in forze nella Ue e puntano molto anche sulla presenza

digitale. L’ultimo accordo, quello della Aiways che, in occasione del lancio sul mercato francese dell’U5 – Suv 100% elettrico – ha scelto di collaborare con MotorK per impostare la sua presenza digitale vale più di mille discorsi.Il tema è importante perché poi sull’elettrica c’è tanta “sete” di informazioni: “L’utente medio di un’auto elettrica – spiegano a MotorK – è spinto da ragioni di natura etica oltre che pratica, è una persona matura, incuriosita verso un nuovo modo di muoversi e soprattutto sempre più connessa. Aiways lo ha capito ed è per questo che ha optato per una strategia di marketing e post vendita completamente digitale grazie al supporto di MotorK. Ricorrere al canale digitale oggi significa non solo migliorare la comunicazione con i clienti, ma sfruttare strumenti tecnologici che consentono di raccogliere e profilare correttamente i dati del consumatore al fine di avviare, gestire e concludere con successo l’intero ciclo di vendita”.

Quello che fino a pochi anni fa rappresentava un segmento di nicchia, in cui pochi operatori del settore avevano investito, si sta rivelando un’area di business sempre più strategica tanto per le case produttrici quanto per le concessionarie: il mercato delle auto elettriche sta prendendo piede in tutto il mondo e i dati lo dimostrano.. Un trend confermato anche dalla nostra ultima indagine che rivela un incremento del 230% delle richieste di preventivo online per veicoli con motorizzazione non tradizionale.

Ma non è l’unica novità nel mondo delle vetture green: la Cina punta all’Europa. Startup e brand cinesi già noti ai più appassionati stanno iniziando a sbarcare con le proprie auto elettriche nel mercato automotive europeo, dove la mobilità a zero emissioni è in pieno sviluppo. Dall’esordio sul mercato norvegese del SUV compatto elettrico della BYD, la consegna delle prime vetture del modello G3 del costruttore XPeng e NIO, pronta a lanciare i SUV elettrici Premium. Non mancano recenti collaborazioni sul mercato italiano: la joint venture tra Faw e Silk Ev, da cui nascerà la nuova gamma di vetture elettriche nella Motor Valley e Abinsula, azienda italiana che ha progettato e realizzato un software per XPeng.