ROMA – La Cina rappresenta attualmente l’“eldorado” del mercato automobilistico mondiale. Sfondare nel regno del dragone significa rimpinguare le casse riempite sempre meno con le vendite su altri mercati. Lo sanno bene anche alla Volkswagen e proprio per questo motivo, Stephan Woellenstein, responsabile per il colosso asiatico dell’azienda ha recentemente dichiarato che la casa di Wolfsburg lancerà otto modellielettrici della famiglia ID. in Cina entro il 2023.La casa automobilistica tedesca sta attualmente realizzando due modelli del suo nuovo sport utility vehicle ID.4, con caratteristiche leggermente diverse, entrambi basati sulla sua piattaforma modulare Meb in due fabbriche cinesi.Questi due modelli rappresenteranno il primo grande tentativo da parte della Volkswagen di penetrare nel mercato cinese delle auto elettriche, ben sapendo che questo tentativo troverà la strenua resistenza da parte di Tesla, Nio e di altri operatori del settore già saldamente introdotti in questo grande mercato. Ma l’occasione è troppo appetibile per rischiare di essere esclusi dalla partita anche perché le stime degli analisti del comparto automotive prevedono che le vendite di veicoli elettrici, ibridi plug-in e alimentati a idrogeno in Cina saliranno al venti per cento del totale delle vendite di auto nuove entro il 2025 con un balzo del 15% rispetto all’attuale 5%. (m.r.)