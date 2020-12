ROMA – Il Natale si avvicina e l’inverno è alle porte. Ufficialmente si entra nei fatidici tre mesi invernali il 21 dicembre, e fino al 21 marzo giacconi e sciarpe saranno i padroni del nostro armadio. Anche la nostra auto dovrà vestirsi pesante onde evitare di buscarsi le classiche malattie di stagione. Gli ultimi modelli sono spesso dotati di tutti gli accorgimenti per affrontare freddo e gelo, ma

Advertisements

se così non fosse ecco pronto un bel decalogo tirato giù all’occorrenza da automobile.it, sito di annunci di proprietà del gruppo eBay.

1. Pneumatici invernali

Advertisements

Prima cosa bisogna accertarsi di avere le gomme giuste, ossia quelle invernali, che sono caratterizzate da un battistrada disegnato specificamente per garantire il massimo grip in condizioni di bassa aderenza ed aumentare così la sicurezza al volante.

2. Spazzole tergicristallo antighiaccio

Va bene avere le gomme adatte, ma occorre anche vedere bene la strada. Quindi sono molto importanti le spazzole tergicristallo antighiaccio, in grado di sciogliere la neve e il ghiaccio incrostato grazie alla presenza di elementi riscaldati.

3. Volante riscaldato

Vi da fastidio entrare in macchina e afferrare il volante ghiacciato? Dotate la vostra auto di un volante riscaldato, che evita la necessità di utilizzare i guanti mentre guidate. A meno che non siate dei piloti professionisti, in linea generale è infatti preferibile guidare a mani nude, per poter utilizzare agevolmente anche navigatore e touch.

4. Sistema antibloccaggio (ABS)

La frenata è tutto, anzi più di tutto su neve e ghiaccio. Per questo è raccomandabile che la vettura sia dotata di ABS, così da non perdere la direzionalità in caso di frenate brusche. Tuttavia questo non dovrebbe essere difficilissimo da assicurare in quanto dal 2012 l’ABS è ormai di serie su tutte le auto nuove.

5. Riscaldatore del blocco motore

Fuori fa freddo e la batteria va giù. Nulla di più facole (e odioso). Per evitare ciò, è bene dotare la propria vettura del riscaldatore blocco motore, così da mantenere la batteria sempre in perfetta efficienza.

6. Specchietti laterali riscaldati

Peccato che non tutte le auto ce l’abbiano perché sono di grande utilità. Basta programmarli per liberarli velocemente da umidità, ghiaccio e neve.

7. Impianto lavafari

Sempre a proposito di visibilità, l’impianto lavafari pulisce i gruppi ottici anteriori da neve, ghiaccio, sale e fanghiglia. Alcune auto sono dotate di spazzole tergicristallo per i fari, che facilitano ulteriormente l’operazione di pulizia.

8. Trazione integrale

E’ la regina delle nevi, sua maestà indiscussa quando il gioco si fa duro. La trazione integrale fornisce la forza motrice a tutte e quattro le ruote del veicolo, permettendo un maggiore controllo durante la guida su neve e fondo ghiacciato. Chi ce l’ha è fortunato (o previdente).

9. Sistema di controllo della trazione (TCS)

Dopo la trazione integrale viene il sistema di controllo della trazione, che impedisce il pattinamento delle ruote e consente così di accelerare senza scivolare su ghiaccio e neve garantendo una presa a terra ottimale.

10. Controllo elettronico della stabilità (ESP)

E’ in grado di rilevare quando alcune ruote girano più veloci rispetto alle altre, ad esempio in caso di slittamento sul ghiaccio, e si attiva per ridistribuire la potenza dove serve maggiore trazione. (f.p.)

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram