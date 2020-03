Sono 162.793 le auto vendute in Italia a febbraio, l’8,8% in meno dello stesso mese dell’anno scorso. Nei primi due mesi del’anno sono state immatricolate 318.545 vetture, con un calo del 7,34% rispetto all’analogo periodo del 2019. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Fca, -6,73% vendite in Italia a febbraio

Nei due mesi – 3,4%, quota sale al 25,49%

Il gruppo Fca ha immatricolato a febbraio in Italia 41.300 auto, il 6,73% in meno rispetto allo stesso mese del 2019, con la quota che passa dal 24,8% al 25,37%. Nei primi due mesi dell’anno le vetture vendute dal gruppo sono 81.200, in calo del 3,44% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso con la quota che sale dal 24,46% al 25,49%. Positivo il risultato di vendite ottenuto da Fca in Italia a febbraio, con 5 modelli nella top ten delle auto più vendute: oltre alla Fiat Panda e alla Lancia Ypsilon (prima e seconda), anche le Fiat 500 e 500X e la Jeep Renegade. In forte crescita le vendite del marchio Fiat che in febbraio immatricola 27.800 vetture (+4,4%) con una quota del 17,1%, in aumento sia rispetto a febbraio 2019 (+2,2%) sia a gennaio (+0,5%). Positivo anche il risultato del bimestre: con più di 53.600 registrazioni, il marchio incrementa le vendite del 5% e ottiene una quota del 16,9%, in sensibile rialzo (14,9%). A guidare l’aumento delle vendite sono i principali modelli del marchio, in particolare la Panda con quasi 14.500 immatricolazioni e una quota del 52,8% del segmento A. Insieme con 500, Fiat detiene una quota nel segmento del 67,8%. In arrivo le versioni Hybrid di Panda e 500, che a pochi giorni dall’inizio della commercializzazione hanno raccolto quasi 25 mila preventivi, di cui più di 14 mila per la Panda. In febbraio Lancia registra quasi 6 mila vetture e ottiene una quota del 3,7%, in incremento di oltre 0,4 punti percentuali. Ypsilon si conferma ra le vetture più vendute. Alfa Romeo immatricola in febbraio oltre 1.900 vetture per una quota dell’1,2%. In lieve aumento le registrazioni rispetto a gennaio 2020 quando erano state 1.800. Tra i modelli del brand, Stelvio è uno dei più venduti della sua categoria con una quota del 9,5%, mentre Giulia è al vertice tra le vetture di segmento D nelle versioni berlina, con una quota del 6,2%. Con quasi 5.650 immatricolazioni a febbraio, Jeep ottiene il 3,5% di quota del mercato. Nei primi due mesi del 2020 le Jeep registrate sono oltre 11.600 per una quota del 3,7%.

Quagliano, primo effetto Coronavirus su mercato – Il calo delle vendite in Italia “può essere attribuito solo in minima parte ad un primo effetto coronavirus perché le vetture immatricolate in genere vengono ordinate con forte anticipo. Un effetto coronavirus si è però avuto nelle zone rosse e ha riguardato sia l’affluenza di potenziali interessati nei saloni di vendita che la raccolta di ordini”. Lo afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. “Anche se in maniera meno accentuata – spiega – effetti analoghi si stanno verificando in tutto il Paese. Dall’inchiesta congiunturale condotta dal Centro Studi Promotor a livello nazionale a fine febbraio emerge infatti che ben il 79% dei concessionari dichiara un basso livello di affluenza nei saloni di vendita e una percentuale soltanto lievemente inferiore (75%) dichiara anche un basso livello di acquisizione di ordini. L’effetto coronavirus incombe dunque anche sul mercato dell’auto e si comincerà ad avvertirlo da marzo”. Sempre dall’inchiesta del Centro Studi Promotor di fine febbraio emerge infatti che a livello nazionale il 60% degli operatori si attendono vendite in calo nei prossimi tre -quattro mesi, mentre a fine gennaio la stessa percentuale di operatori si attendeva mercato stabile o in crescita. Per i concessionari l’emergenza coronavirus, tra i fattori di freno della domanda di auto, balza al primo posto con il 72% di indicazioni seguita dal quadro economico generale (62%), dalla demonizzazione dell’auto (38%) e dalla politica del Governo (37%).

Federauto, già grave impatto Coronavirus – “Purtroppo, in quasi tutte le regioni italiane le immatricolazioni di febbraio sono andate in territorio negativo. Particolarmente forte il calo registrato nelle regioni più esposte all’epidemia da Covid 19 e alle restrizioni introdotte per fronteggiare il contagio, a esclusione di Trentino-Alto Adige e Valle D’Aosta, territori in cui vengono immatricolate le auto a noleggio. Auto compresa, l’impatto che il coronavirus sta avendo sui consumi è già molto grave”. Lo afferma Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la federazione dei concessionari auto. “Nelle regioni del nord Italia, quelle più colpite dall’emergenza epidemiologica – prosegue De Stefani Cosentino – assistiamo al sostanziale fermo dell’attività nelle zone rosse e, nelle zone gialle, al forte rallentamento delle visite in salone, della raccolta ordini e delle operazioni di assistenza, dove le disdette in officina raggiungono anche punte del 40%. Le misure appena varate dal Governo non sono sufficienti a sostenere le imprese ed i lavoratori che si trovano al di fuori delle zone rosse. In mancanza di interventi di politica economica efficaci, prevediamo per il 2020 una flessione del mercato che può raggiungere anche il -10%. Federauto non può che esprimere la preoccupazione per le aziende associate situate nelle zone più a rischio e lo ha fatto trasferendo le informazioni necessarie al Ministro dello Sviluppo Economico, Sen. Patuanelli”.

Anfia, marcia indietro mercato, bene elettrificate – “L’arretramento del mercato è ancora più grave in quanto si confronta con un febbraio 2019 già in calo (-2,4%) per via dell’attesa dell’entrata in vigore dell’annunciato bonus-malus”. E’ il commento di Paolo Scudieri, presidente di Anfia. “A essere penalizzate, in quel caso – spiega -erano state soprattutto le vendite di vetture a basse emissioni, in un generale clima di incertezza sulle modalità operative di attuazione della misura. A febbraio 2020, le autovetture ricaricabili sono oltre 7 volte quelle vendute a febbraio 2019, grazie alle forti variazioni positive sia delle vetture elettriche (quasi 10 volte quelle vendute a febbraio 2019, con l’1,6% di quota) che delle ibride plug-in (+351,5% e 0,7% di quota) e rappresentano il 2,3% dell’immatricolato, anche grazie al sostegno dell’ecobonus. Se consideriamo le ibride di tutti i tipi insieme alle auto elettriche, che complessivamente sono più che raddoppiate rispetto a febbraio dello scorso anno, la quota di penetrazione arriva al 12,6% del mercato, la più alta di sempre”. Secondo Scudiere “sul rallentamento generale delle immatricolazioni di questo mese, in realtà, ha iniziato a pesare anche la situazione di crisi che l’Italia sta vivendo a seguito dell’emergenza coronavirus. Le difficoltà segnalate dai concessionari, in termini di calo delle visite in sede e degli ordini, in particolar modo nelle regioni della ‘zona rossa’, si rifletteranno, con ogni probabilità, in un ulteriore calo del mercato, come fa presagire anche il peggiorato clima di fiducia dei consumatori. Ci auguriamo che a breve si avvii un processo di normalizzazione”.

UNRAE chiede al Governo urgenti contromisure . “In un contesto di grande incertezza, con un mercato delle autovetture già di per sé depresso – ha commentato Michele Crisci, Presidente UNRAE, l’Associazione delle Case automobilistiche estere – si inserisce la crisi da coronavirus, la cui durata e impatto sono al momento ancora tutti da vedere. I dati dei primi due mesi dell’anno mostrano già il rischio di mettere in ginocchio un settore fondamentale per il PIL italiano, viste le potenziali gravi ripercussioni sulla filiera della distribuzione e dell’assistenza, che conta oltre 160.000 occupati nel nostro Paese”. “Le aree interessate dal blocco delle attività nell’ultima settimana di febbraio sono ubicate nelle tre regioni che rappresentano oltre 1/3 del mercato auto. L’assenza di traffico nelle concessionarie – continua il Presidente – pur non impattando, se non in modo marginale, il risultato del mese scorso, lascia purtroppo presagire un crollo delle immatricolazioni nei prossimi mesi. Grave segnale si riscontra dal canale dei privati le cui vendite scendono addirittura del 19%, arrivando a pesare solo il 51% del mercato, un dato vicino al minimo storico.” “I dati di febbraio – prosegue Crisci – non riflettono ancora l’impatto che il coronavirus avrà sull’economia del nostro Paese, ma lasciano presagire il rischio di chiudere l’anno con un volume totale di mercato più vicino ad un milione e mezzo di immatricolazioni, che non al milione e novecentomila stimato fino a poche settimane fa. Numeri che richiamano alla memoria il punto più basso del mercato, nel 2013. UNRAE chiede pertanto al Governo di far fronte con urgenza alla crisi in atto, anche al di là delle misure poste in essere per le zone più colpite”

