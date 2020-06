La filiera dell’automotive ha una catena del valore molto alta e “deve essere sostenuta”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli in una intervista a Radio anch’io. “Le modalità con le quali sostenerla – ha detto – deve essere frutto del dibattito parlamentare. E’ inutile negare che ci siano posizioni diverse dentro la maggioranza noi riteniamo che sia imprescindibile mantenere il rispetto degli obiettivi della riduzione del Co2”. Patuanelli ha affermato che l’intenzione è di incentivare più l’elettrico rispetto all’intero settore ma ha ricordato “l’eccezionalità del momento” ed ha aperto ad altri tipi di incentivazione. ” C’è un grandissimo parco macchine prodotto ma non venduto a piazzale – ha detto – credo che obblighi a una riflessione su come incentivare la vendita”.

