Rivoluzione nel mondo dei furti d’auto? Secondo la LoJack, azienda leader del settore di contrasto a questo tipo di reato, grazie al nuovo “Premium Touch” assolutamente si, visto che ora sono le stesse auto a dare la caccia ai ladri. L’innovativo sistema combina infatti le tecnologie della Radiofrequenza e quelle della Telematica, contiene un evoluto sistema anti jamming e permette alle auto di segnalare alla Centrale Operativa la presenza di veicoli rubati nelle vicinanze, aumentando le performance di recupero.

“La vera novità dei nuovi device LoJack – spiegano i tecnici americani – è rappresentata dalla tecnologia innovativa Mesh, che aumenta in maniera esponenziale la possibilità di recupero in caso di furto, trasformando ogni veicolo equipaggiato in un rilevatore di vetture rubate. Grazie a questa tecnologia gli automobilisti possono così contribuire concretamente a contrastare la piaga dei furti d’auto anche solo percorrendo le strade della propria città a bordo della vettura.

Il funzionamento è semplice: l’auto dotata del sistema LoJack Premium Touch segnala alla centrale operativa LoJack l’eventuale presenza nelle vicinanze di veicoli rubati dotati della stessa tecnologia”.

Altra novità assoluta è il nuovo sistema anti-jammer. Secondo le stime oltre il 30% dei furti di auto moderne oggi avviene anche grazie a device in grado di mettere fuori uso i sistemi antifurto a bordo. Grazie a LoJack Premium Touch, in caso di sabotaggio o di tentativo di “jammerare” (rendere inattivi i sistemi antifurto di bordo) una delle due tecnologie, il sistema invierà un segnale di allarme al proprietario della vettura che potrà immediatamente verificare cosa sta accedendo ed eventualmente allertare le forze dell’ordine per scongiurare il furto

“Con LoJack Premium Touch la guerra contro i furti d’auto compie un nuovo significativo passo in avanti”, evidenzia Maurizio Iperti, AD di LoJack Italia e Vice President di LoJack Europe. “Abbiamo da poco superato i 300.000 clienti attivi in Italia ed abbiamo deciso di festeggiare questo traguardo offrendo una soluzione che, grazie anche alla nuova app, migliora sensibilmente la Customer Experience. Inoltre, grazie ai nuovi dispositivi l’attività di rilevamento e recupero delle auto rubate da parte del nostro team sicurezza in collaborazione con le Forze dell’Ordine diventa ancora più rapida ed efficace. Una buona notizia per le speranze degli automobilisti vittime di furto che ora hanno maggiori chance di recuperare la propria vettura prima che venga cannibalizzata o instradata su mercati stranieri”.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram