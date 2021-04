ROMA – Fin dall’inizio della pandemia da Sars-CoV-2, l’auto privata è stata vista come il mezzo più sicuro per gli spostamenti poiché consente di sfuggire agli inevitabili affollamenti del trasporto pubblico. Quando però a bordo si ospitano persone diverse dai componenti del proprio nucleo familiare, oltre alla mascherina obbligatoria, è fondamentale che l’abitacolo della vettura sia igienizzato correttamente. Un pratico aiuto in tal senso arriva dal servizio offerto da CercaOfficina.it attraverso il quale è possibile prenotare online l’igienizzazione dell’abitacolo (o qualsiasi altro servizio per l’auto) scegliendo l’autoriparatore più comodo, vicino e conveniente.

Attraverso CercaOfficina.it, il portale gratuito dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi veicolo, è possibile prenotare i servizi richiesti in pochi click. E’ sufficiente indicare l’indirizzo per cercare la struttura più vicina, confrontare i risultati in base alla distanza, al prezzo migliore e alle recensioni degli altri utenti, e prenotare online in modo gratuito l’appuntamento in tutta comodità. Il pagamento poi potrà essere effettuato senza nessuna commissione aggiuntiva, direttamente presso la struttura precedentemente selezionata. Il servizio offerto da CercaOfficina.it si propone di mettere a disposizione degli automobilisti una serie di autoriparatori esperti e competenti, la cui professionalità è garantita anche dalle recensioni degli altri utenti.

“CercaOfficina.it ha lo scopo di aiutare a rendere il mondo dell’autoriparazione digitalizzato, trasparente e di fiducia – ha dichiarato Marco Brusamolino ceo e co-fondatore di CercaOfficina.it – Vuole essere, da un lato, il punto di riferimento degli automobilisti supportandoli nella scelta di un autoriparatore, quando necessitano di un intervento sulla propria auto. La piattaforma mette infatti a disposizione dell’automobilista tutte le informazioni necessarie per poter scegliere online l’autoriparatore più adatto alle proprie esigenze. Dall’altro, si propone come partner dei migliori autoriparatori che vogliono valorizzare la propria professionalità, rinnovare il proprio lavoro in modo digitale, creare valore per i propri clienti e acquisirne di nuovi attraverso i canali digitali.

Cercaofficina.it è ancora più necessaria nella “nuova normalità” che stiamo purtroppo vivendo come conseguenza della pandemia, e dà la possibilità di scegliere servizi utili, come l’igienizzazione, facendo risparmiare tempo e denaro. Sul portale è infatti possibile comparare anche i prezzi e scegliere quello più giusto per le proprie esigenze”. Insomma, fermo restando il rispetto delle norme previste per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, in poche mosse è possibile avere a disposizione un servizio professionale garantito che permette di utilizzare la propria auto con maggiore sicurezza. (m.r.)